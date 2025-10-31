Tragedia a Siena, trovata morta la giovane di 24 anni scomparsa

È stata purtroppo rinvenuta priva di vita la giovane di 24 anni, di Monteroni d'Arbia in provincia di Siena, scomparsa dalla sera di martedì scorso. Le ricerche andavano avanti da due giorni. Questa mattina il tragico epilogo, con il ritrovamento della giovane da parte di carabinieri e vigili del fuoco su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, nei pressi di piazza del Campo a Siena. Qui infatti si stavano concentrando gli accertamenti sulla scomparsa, con l'area perlustrata in ogni angolo, dopo che nel centro della città e nell'area di piazza del Campo era stata geolocalizzata l'ultima posizione del cellulare della giovane.
Notizie correlate
<< Indietro
Toscana
Cronaca
31 Ottobre 2025
Scatta l’allerta peste suina africana sull’Appennino al confine tra Emilia-Romagna e Toscana. Dopo il ritrovamento di carcasse di cinghiali infetti in Garfagnana, in provincia di Lucca, tre comuni del Modenese [...]
Livorno
Cronaca
31 Ottobre 2025
Paura questa mattina a Livorno per un incendio divampato in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Cesare Battisti, nella zona di piazza Magenta. Tre persone sono [...]
Ponsacco
Cronaca
31 Ottobre 2025
Controlli serrati contro il lavoro nero in provincia di Pisa. Dall’inizio del 2025 la Guardia di Finanza ha individuato 119 lavoratori irregolari o completamente “in nero” impiegati in vari settori, [...]