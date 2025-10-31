Tragedia a Siena, trovata morta la giovane di 24 anni scomparsa

È stata purtroppo rinvenuta priva di vita la giovane di 24 anni, di Monteroni d'Arbia in provincia di Siena, scomparsa dalla sera di martedì scorso. Le ricerche andavano avanti da due giorni. Questa mattina il tragico epilogo, con il ritrovamento della giovane da parte di carabinieri e vigili del fuoco su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, nei pressi di piazza del Campo a Siena. Qui infatti si stavano concentrando gli accertamenti sulla scomparsa, con l'area perlustrata in ogni angolo, dopo che nel centro della città e nell'area di piazza del Campo era stata geolocalizzata l'ultima posizione del cellulare della giovane.

