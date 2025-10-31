Tutto pronto per la 'Half Marathon Empoli', modifiche temporanee alla viabilità cittadina

Una domenica all’insegna del movimento con l’edizione 2025 della “Half Marathon Empoli” che si svolgerà domenica 2 novembre dalle 9 alle 12 che interesserà molte vie e piazze della città. Percorsi cittadini nel cuore di Empoli, veloci e scorrevoli: la 21 km mezza maratona (competitiva FIDAL), 10km corsa su strada (competitiva) e la 3 km cardio camminata (ludico-motoria con Jill Cooper), aperta a tutti.

Siete pronti per una giornata di pura energia, divertimento e sfida? Tutte le informazioni utili sono reperibili al link https://halfmarathonempoli.com/programma

Per consentire lo svolgimento dell’evento saranno adottate alcuni provvedimenti temporanei di viabilità come da ordinanza 471 del giorno 31 ottobre 2025.

PERCORSI – La Mezza Maratona di 21 km partirà da via Roma e percorrerà piazza Don Minzoni, via Fabiani, viale Buozzi, viale 4 Novembre, via Carraia, via del Terrafino, via di Corniola, via del Terrafino, via di Sant’Anna, via Torricelli, via Ettore Majorana, via Bonistallo, via Raffaello Sanzio, via Lazzeri, via di Lorenzo, via Angelico Beato, via Livornese, via della Repubblica, viale Giotto, Lungarno Dante Alighieri, piazza Matteotti, piazza Gamucci, viale Petrarca, via Barzino, Ciclopista dell’Arno, via Guido Rossa, via delle Olimpiadi, via della Tinaia, via delle Olimpiadi, via Guido Monaco, via Francesco Berni, Ponte sull’Orme, via Masini/viale Petrarca, via Masini e arrivo in via Tinto di Battifolle.

Partenza della 10 km da via Roma, piazza Don Minzoni, via Fabiani, viale Buozzi, via Leonardo da Vinci, piazza Farinata degli Uberti, via Marchetti, piazza Matteotti, piazza Gamucci, viale Petrarca, via Barzino, Ciclopista dell’Arno, via Guido Rossa, via delle Olimpiadi, via della Tinaia, via Arnovecchio, via della Tinaia, via delle Olimpiadi, via Guido Monaco, via Francesco Berni, Ponte sull’Orme, via Masini/viale Petrarca, via Masini e arrivo in via Tinto di Battifolle.

La cardio camminata di 3 km partirà da piazza della Vittoria, via Fratelli Rosselli, via Bonistalli, via Bardini, via Bisarnella,

via delle Olimpiadi, via della Maratona, via Garigliano, Ciclopista dell’Arno, via di Barzino, via Manzoni, via Bisarnella, Parco Mariambini e arrivo in via Tinto di Battifolle.

Sarà disposta la sospensione temporanea della circolazione per la gara sulle strade comunali dei percorsi indicati, relativamente ai tratti di strada sopra citati, per tutto il percorso della competizione ricadente nel Comune di Empoli e di tutti i veicoli eccetto quelli adibiti alla corsa.

Inoltre saranno adottati altri provvedimenti di modifica temporanea della viabilità dalle 8 fino alle 13 del giorno 2 novembre 2025 in piazza della Vittoria, all’altezza dell’intersezione con via Tinto Da Battifolle, divieto di svolta a destra, con obbligo svolta a sinistra e nel tratto dal civico n.1 al n.24 e dal civico n.52 al n.61, divieto di sosta, su ambi i lati e divieto di transito per tutti i veicoli eccetto i mezzi necessari alla concretizzazione dell’attività; via Roma, nel tratto da piazza della Vittoria fino al civico n.38, divieto di sosta su ambi i lati per tutti i veicoli; via Tinto Da Battifolle, tratto da via Salvagnoli fino a piazza della Vittoria, divieto di sosta per tutti i veicoli; in viale Bruno Buozzi, nel tratto da via Mario Fabiani fino al civico n.16, divieto di sosta su ambi i lati per tutti i veicoli e nel tratto da via Arnolfo di Cambio fino allo stallo di fermata dell‘autobus, divieto di sosta su ambi i lati per tutti i veicoli.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate