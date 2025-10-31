Uffizi, Pitti e Boboli gratuiti in due occasioni a novembre

Gallerie degli Uffizi, a novembre la gratuità raddoppia. Dopo l’apertura gratuita del 2, prima domenica del mese novembre, c'è anche martedì 4 novembre 2025, in occasione della Festa delle Forze armate, per tutti i musei delle Gallerie degli Uffizi: Galleria delle Statue e delle Pitture, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli avranno infatti ingresso gratuito secondo gli orari ordinari. Uffizi e Pitti saranno accessibili con orario ordinario 8:15-18:30, mentre il Giardino di Boboli con orario 8:15-16:30. L’ultimo ingresso avverrà un'ora prima dell’orario di chiusura.
Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio stampa
Firenze
Cultura
31 Ottobre 2025
