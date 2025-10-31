UniSi, la borsista Giulia Bassi premiata dall'Accademia dei Lincei

Scuola e Università Siena
Condividi su:
Leggi su mobile

L'Accademia Nazionale dei Lincei, classe delle Scienze morali, ha assegnato il premio dell'Unione delle Fondazioni Lincee "Giuseppe Borgia" per un'opera di argomento letterario alla dottoressa Giulia Bassi, borsista di ricerca post dottorato del Dipartimento di Filologia e critica delle Letterature antiche e moderne (DFCLAM) dell’Università di Siena, dove ha conseguito il dottorato in Filologia e critica. La premiazione si terrà il 13 novembre alle ore 16, presso la sede dell'Accademia dei Lincei nella sede di Palazzo Corsini a Roma.

Il riconoscimento è stato attribuito per il volume “«Con assoluta sincerità». Il lavoro editoriale di Natalia Ginzburg (1943-1952)”, pubblicato dalla casa editrice universitaria FUP-USiena Press nella collana "Studi di letterature moderne e comparate" (https://books.fupress.com/catalogue/con-assoluta-sincerit/12992).

Attraverso documenti d’archivio il volume racconta il lavoro editoriale di Ginzburg nel secondo dopoguerra, quando ha avuto maggiori responsabilità editoriali e ha coordinato la traduzione della Recherche. I carteggi con gli autori e i traduttori restituiscono un profilo inedito della scrittrice, portando alla luce la rilevanza del suo intervento sulle collane di narrativa, dai “Coralli” ai “Gettoni”; l’interazione tra i mestieri di scrittrice, redattrice e traduttrice, da cui emergono elementi di poetica ricorrenti; e le questioni implicate dall’essere l’unica donna ad avere un ruolo decisionale nella redazione Einaudi del tempo.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa

Notizie correlate

Siena
Attualità
29 Ottobre 2025

Oltre 2400 le iscrizioni ai colloqui della Career Week 2025 di Unisi: giornate di orientamento al lavoro per giovani e aziende

Sono oltre 2400 le iscrizioni ai colloqui della Career Week 2025 che si sta tenendo all’Università di Siena (dal 27 al 29 ottobre). Tre giornate di recruiting e di incontri [...]

Siena
Attualità
28 Ottobre 2025

'Jump into Space': l'Università di Siena nella collaborazione UE per la nuova generazione del fotovoltaico spaziale

L'aumento dei lanci satellitari e delle attività in orbita richiede innovazioni nelle tecnologie di raccolta dell'energia solare a basso costo per l'impiego nello spazio. Il progetto “Jump into Space”, finanziato [...]

Siena
Scuola e Università
24 Ottobre 2025

Servizi sociali, al via le iscrizioni al nuovo Master dell'Università di Siena

Si apriranno a breve e resteranno aperte fino al 15 dicembre 2025 le iscrizioni al “Master di I livello per la specializzazione in metodi e pratiche di rafforzamento dei percorsi [...]



Tutte le notizie di Siena

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina