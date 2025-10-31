UniSi, la borsista Giulia Bassi premiata dall'Accademia dei Lincei

L'Accademia Nazionale dei Lincei, classe delle Scienze morali, ha assegnato il premio dell'Unione delle Fondazioni Lincee "Giuseppe Borgia" per un'opera di argomento letterario alla dottoressa Giulia Bassi, borsista di ricerca post dottorato del Dipartimento di Filologia e critica delle Letterature antiche e moderne (DFCLAM) dell’Università di Siena, dove ha conseguito il dottorato in Filologia e critica. La premiazione si terrà il 13 novembre alle ore 16, presso la sede dell'Accademia dei Lincei nella sede di Palazzo Corsini a Roma.

Il riconoscimento è stato attribuito per il volume “«Con assoluta sincerità». Il lavoro editoriale di Natalia Ginzburg (1943-1952)”, pubblicato dalla casa editrice universitaria FUP-USiena Press nella collana "Studi di letterature moderne e comparate" (https://books.fupress.com/catalogue/con-assoluta-sincerit/12992).

Attraverso documenti d’archivio il volume racconta il lavoro editoriale di Ginzburg nel secondo dopoguerra, quando ha avuto maggiori responsabilità editoriali e ha coordinato la traduzione della Recherche. I carteggi con gli autori e i traduttori restituiscono un profilo inedito della scrittrice, portando alla luce la rilevanza del suo intervento sulle collane di narrativa, dai “Coralli” ai “Gettoni”; l’interazione tra i mestieri di scrittrice, redattrice e traduttrice, da cui emergono elementi di poetica ricorrenti; e le questioni implicate dall’essere l’unica donna ad avere un ruolo decisionale nella redazione Einaudi del tempo.

