Verde pubblico, raddoppiati interventi su alberi e piante a Empoli. Un nuovo giardiniere

Con la variazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027 approvato nell'ultimo Consiglio comunale, sarà possibile garantire il raddoppio delle risorse della gestione del verde (300mila euro in più), al di fuori del taglio dell'erba ma concernenti la gestione di piante, arbusti e alberi.

Il punto è stato approvato con i voti della maggioranza e l'astensione delle opposizioni.

Nelle parole del sindaco durante l'illustrazione dell'atto, con lo scadere dell'appalto a fine 2025 le risorse inserite per l'annualità in corso erano un 'innesto' a sostegno del bando in vigore.

Con l'impostazione della prossima gara l'accordo quadro sarà di quasi 1,3 milioni di euro per le annualità 2026 e 2027.

Il Comune resta titolare della programmazione degli interventi, con due giardinieri (uno di questi in corso di assunzione) sarà possibile per il Comune fare interventi più puntuali e precisi.

Al suo interno saranno presenti elementi di qualità con la figura obbligatoria di un agronomo che ispiri gli interventi su ogni albero. Rimangono 'bandite' modalità sbagliate di gestione del verde come le capitozzature.

Il cambio di passo della giunta ha portato alla riduzione delle segnalazioni dei cittadini grazie anche alla riorganizzazione degli uffici e la programmazione degli interventi che prescinde dalla segnalazione. Gli interventi programmati sono preparati dall’ufficio Manutenzione Verde Pubblico verde del Comune e monitorati da un giardiniere comunale. Azzerando l'arretrato, gli interventi poi diminuiranno.

Sarà previsto anche un sistema di piantumazione annuale di nuovi alberi e la realizzazione di aree fiorite.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

