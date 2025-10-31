Vivo Montespertoli sui ristori per le attività commerciali del centro: "Sostegno concreto e rigenerazione urbana"

Il gruppo consiliare Vivo Montespertoli, maggioranza in Consiglio comunale, ha votato e approvato, con proprio emendamento, una risoluzione sui ristori a favore delle attività commerciali interessate dal cantiere di rigenerazione urbana del centro storico di Montespertoli.
Con questo atto, Vivo Montespertoli conferma la propria volontà di garantire sostegni reali e sostenibili alle imprese coinvolte dai lavori pubblici, introducendo strumenti chiari, condivisi con le categorie economiche e in continuità con le misure già adottate dall’Amministrazione comunale.
“Abbiamo lavorato per trasformare una proposta iniziale in un percorso equilibrato, concreto e in linea con gli strumenti già attivati — dichiara il capogruppo di maggioranza Giacomo Giusti — Il nostro obiettivo è tutelare il tessuto economico locale mentre portiamo avanti un progetto strategico per il futuro del paese. Crediamo profondamente nella rigenerazione del centro storico e continuiamo a mettere in campo soluzioni per accompagnare chi vive e lavora in queste vie durante il periodo dei lavori.”
L’emendamento introduce:
· la valutazione di misure di sostegno omni-comprensive per le attività con sede o accesso su via Roma e via Sidney Sonnino;
· criteri di accesso chiari e trasparenti;
· procedure semplificate e digitali;
· rafforzamento delle agevolazioni già previste (riduzioni canone suolo pubblico, sgravi e sospensione TARIC per dehors).
Il gruppo di maggioranza ribadisce inoltre che i lavori stanno procedendo nei tempi previsti e che la riqualificazione del centro storico rappresenta una scelta strategica per rendere Montespertoli più attrattiva, sostenibile e viva, favorendo commercio, turismo, servizi e qualità della vita.
“Stiamo realizzando una visione chiara: un centro storico più bello, moderno, accogliente e a misura di persone. È una trasformazione che crediamo fortemente e che sta già attirando interesse, investimenti e nuove opportunità per la comunità.”
Vivo Montespertoli conferma così il proprio impegno a mantenere un dialogo costante con i cittadini e con gli operatori economici, sostenendo la crescita del territorio e accompagnando le transizioni con misure responsabili, eque e condivise.
