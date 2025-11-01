A Montespertoli una serata dedicata ai diritti umani e alla Palestina

“Il diritto internazionale va rispettato, ma fino a un certo punto? Noi crediamo che i diritti umani non abbiano confini". Con questo messaggio domenica 9 novembre a Montespertoli si terrà una serata di approfondimento e sensibilizzazione dedicata alla tutela dei diritti umani e alla situazione in Palestina, in un momento storico segnato da tensioni internazionali e crescente attenzione civile.

L’iniziativa mira a creare un momento di confronto aperto, ascoltando testimonianze dirette e promuovendo un dibattito sulla responsabilità individuale e collettiva nella difesa dei diritti fondamentali. Tra gli ospiti principali Cecilia Nava, referente di Amnesty International Firenze, e Margherita Cioppi, capomissione di Arci e dell’imbarcazione Karma nell’ambito della Global Sumud Flotilla, che condivideranno esperienze e riflessioni dal loro impegno sul campo.

La serata si svolgerà presso la Sala Topical del Circolo Arci Salvador Allende. Il programma prevede un’apericena conviviale alle 19.30, seguita alle 21.00 da dialoghi e interventi dedicati ai temi della giustizia internazionale, della solidarietà e del ruolo delle comunità locali nel promuovere la pace.

Gli organizzatori invitano cittadini, associazioni e simpatizzanti a partecipare numerosi, per contribuire a un confronto aperto e consapevole. “In un mondo in continuo cambiamento, dove le ingiustizie sono sempre più evidenti, è necessario mantenere viva l’attenzione e il coraggio di schierarsi a favore dei diritti umani”, sottolineano i promotori dell’evento.