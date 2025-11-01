A1 Panoramica, chiusure per lavori nelle gallerie

Attualità Firenze
Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica sono previste alcune chiusure temporanee per consentire interventi di ispezione e manutenzione alle gallerie. I lavori comporteranno limitazioni al traffico tra martedì 4 e mercoledì 5 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 17.

Nel dettaglio, martedì 4 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra la località Baccheraia (km 262+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima alla località La Quercia (km 220+400), in direzione Bologna.
Durante la chiusura, resteranno interdette le stazioni di Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze. Contestualmente, sarà inaccessibile l’area di servizio “Roncobilaccio Est”, situata all’interno del tratto interessato dai lavori.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito tramite la A1 Direttissima, lungo la quale sarà possibile utilizzare la stazione di Badia come alternativa agli svincoli temporaneamente chiusi.

Il giorno successivo, mercoledì 5 novembre, dalle 9 alle 17, sarà chiuso il tratto tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima alla località La Quercia (km 220+400), sempre in direzione Bologna.
Anche in questo caso saranno chiuse le stazioni di Pian del Voglio e Rioveggio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Autostrade per l’Italia raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica in prossimità dei cantieri, di programmare per tempo gli spostamenti e di utilizzare la A1 Direttissima per garantire la continuità del collegamento tra Firenze e Bologna.

