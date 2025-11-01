Acqua contaminata in due condomini a Firenze: 60 residenti con disturbi gastrointestinali

Allarme in via Pellas, dove circa 60 residenti di due condomini hanno manifestato sintomi gastrointestinali nelle ultime 24-36 ore. Una persona è stata trasferita al pronto soccorso per accertamenti clinici. Sul posto sono intervenuti nel pomeriggio i vigili del fuoco, attivando anche il nucleo Nbcr specializzato in interventi per rischio chimico-biologico, per verificare una possibile contaminazione della rete idrica condominiale.

A seguito delle ispezioni sugli impianti, è stata individuata la rottura di una tubazione di scarico che avrebbe determinato infiltrazioni nella cisterna destinata all’acqua potabile. L'ipotesi è che ciò abbia causato i disturbi accusati dagli abitanti.

Per consentire le operazioni di bonifica e sanificazione a cura di una ditta specializzata, Publiacqua predisporrà l’installazione di una cisterna per garantire la fornitura di acqua potabile. Sul luogo dell'intervento sono presenti anche personale dell'Asl, la polizia locale e operatori sanitari.

Le autorità sanitarie stanno monitorando l’evolversi della situazione, mentre proseguono le verifiche tecniche per il ripristino della piena sicurezza dell’impianto idrico.