Acqua contaminata in due condomini a Firenze: 60 residenti con disturbi gastrointestinali

Si sarebbe verificata una rottura di una tubazione di scarico con infiltrazioni nella cisterna destinata all’acqua potabile. Una persona in ospedale
Allarme in via Pellas, dove circa 60 residenti di due condomini hanno manifestato sintomi gastrointestinali nelle ultime 24-36 ore. Una persona è stata trasferita al pronto soccorso per accertamenti clinici. Sul posto sono intervenuti nel pomeriggio i vigili del fuoco, attivando anche il nucleo Nbcr specializzato in interventi per rischio chimico-biologico, per verificare una possibile contaminazione della rete idrica condominiale.
A seguito delle ispezioni sugli impianti, è stata individuata la rottura di una tubazione di scarico che avrebbe determinato infiltrazioni nella cisterna destinata all’acqua potabile. L'ipotesi è che ciò abbia causato i disturbi accusati dagli abitanti.
Per consentire le operazioni di bonifica e sanificazione a cura di una ditta specializzata, Publiacqua predisporrà l’installazione di una cisterna per garantire la fornitura di acqua potabile. Sul luogo dell'intervento sono presenti anche personale dell'Asl, la polizia locale e operatori sanitari.
Le autorità sanitarie stanno monitorando l’evolversi della situazione, mentre proseguono le verifiche tecniche per il ripristino della piena sicurezza dell’impianto idrico.
