Aggredisce moglie e figlio con una mannaia: arrestato 48enne a Prato

Momenti di terrore in un’abitazione pratese, dove un uomo di 48 anni, di origine cinese, ha aggredito la moglie e il figlio ventenne utilizzando una mannaia. La donna, 45 anni, ha riportato gravissime ferite: quasi completa la recisione del polso destro e di due dita della mano sinistra. È stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Careggi, dove i medici stanno tentando di salvare gli arti dalla subamputazione.

Il figlio è rimasto ferito in modo meno grave, mentre la figlia minore della coppia, presente in casa al momento dell’aggressione, è rimasta illesa.

L’uomo, regolarmente residente in Italia, è stato arrestato dalla polizia con le accuse di lesioni gravissime e maltrattamenti in famiglia ed è stato condotto in carcere. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e il movente dell’accaduto.