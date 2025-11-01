Aggressione al capogruppo della Lega nel Q1 Sibilla: "Non mi lascerò intimidire"

La Lega Salvini Premier di Firenze denuncia con fermezza la grave aggressione subita questa mattina da Salvatore Sibilla, capogruppo della Lega nel Quartiere 1 – Centro Storico e già candidato alle elezioni regionali in Toscana.

Secondo quanto riferito dallo stesso Sibilla, l’episodio è avvenuto intorno alle 11:30 in zona Ponte alle Mosse, mentre si trovava all’interno della propria auto. Un individuo, di nazionalità straniera, dopo averlo riconosciuto, si sarebbe avvicinato al veicolo, aggredendolo fisicamente. Sibilla, nel tentativo di allontanarlo, è sceso dall’auto, accorgendosi solo in un secondo momento di avere il sopracciglio spaccato a causa del colpo ricevuto.

Attualmente si trova presso il Pronto Soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.

“In questi anni da Consigliere - dichiara Salvatore Sibilla - ho avuto modo di segnalare realtà abusive, attraverso atti e denunce, temo che questa aggressione nasca da quegli ambienti che spesso denuncio”.

“La vicenda mi ha, ovviamente, particolarmente scosso- evidenzia il rappresentante della Lega. In più si aggiunga il fatto che l’aggressore, nel lanciare invettive, faceva specifico riferimento alla mia attività di Consigliere del Centro Storico”.

“Non mi lascerò intimidire - sottolinea l'esponente leghista - da chi pensa di poter usare la violenza per mettere a tacere chi combatte per la legalità e il rispetto delle regole. Presenterò tutte le denunce necessarie, con la massima fiducia negli organi preposti affinché venga fatta piena luce sull’accaduto.”

La Segreteria Provinciale della Lega di Firenze esprime la propria vicinanza e solidarietà, condannando con forza quanto accaduto.

“Desidero manifestare la massima solidarietà a Salvatore Sibilla, vittima di un’aggressione vile ed inaccettabile – dichiara Federico Bussolin, Segretario provinciale della Lega di Firenze – Sibilla è una persona che mette la faccia in ciò che dice e ciò che fa, portando avanti con coraggio battaglie di legalità e trasparenza.

Confido in una solidarietà trasversale da parte di tutte le forze politiche, perché questo non è purtroppo un caso isolato. In una città libera e democratica come Firenze, la violenza non è accettata e non sarà mai accettabile.”

La Lega di Firenze ribadisce infine la necessità di tutelare chi rappresenta le istituzioni e di garantire la sicurezza di chi, come lo stesso Sibilla, svolge con impegno e coraggio la propria attività politica sul territorio.

Fonte: Lega Firenze

