Autoarticolato in fiamme sulla Fi-Pi-Li tra Ponsacco e Pontedera

Poco prima delle 6 di questa mattina, due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute sulla S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno, al km 53 nel tratto compreso tra Ponsacco e Pontedera in direzione Firenze, per l’incendio di un autoarticolato.

Il conducente, accortosi che un pneumatico del rimorchio aveva preso fuoco, è riuscito a fermare il mezzo in sicurezza lungo il margine della corsia.

All’arrivo sul posto, le squadre dei vigili del fuoco — con due mezzi antincendio e un’autobotte proveniente dalla sede centrale — hanno rapidamente domato le fiamme, evitando che l’incendio si estendesse alla motrice.

Durante le operazioni di spegnimento, la corsia di marcia è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento in sicurezza. Il personale VVF ha poi messo in sicurezza l’area.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento.
Nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto presenti anche il personale dell’Azienda AVR e la Polizia Stradale per i rilievi di competenza.


