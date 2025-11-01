Cgil, assemblea a Firenze per cambiare la manovra. Landini il 7 novembre al Mandela Forum

Prosegue la mobilitazione della Cgil contro la manovra economica del Governo. Il sindacato ha convocato per venerdì 7 novembre, alle 9.30, un’assemblea al Mandela Forum di Firenze, alla presenza di delegate e delegati, pensionate e pensionati. I lavori saranno conclusi dal segretario generale Maurizio Landini.

L’iniziativa, dal titolo “Democrazia al lavoro”, punta a dare continuità alle proteste delle ultime settimane e rilanciare il confronto su temi come salari, sanità pubblica, giustizia fiscale, istruzione, pensioni, precarietà e politiche industriali. “La Legge di bilancio oggi in discussione in Parlamento – spiega la Cgil – non risponde alle priorità che poniamo da tempo”.

Obiettivo dell’assemblea sarà definire nuove azioni sindacali, rafforzare la piattaforma rivendicativa e sostenere il percorso per il rinnovo dei contratti nazionali, chiedendo modifiche sostanziali alla politica economica del Governo.