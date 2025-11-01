Cimiteri a Pisa, proseguono i lavori di manutenzione e riqualificazione. Punto della situazione

Proseguono i lavori di manutenzione e riqualificazione nei cimiteri cittadini, un impegno che dal 2020 ad oggi ha visto il Comune di Pisa investire complessivamente circa 3,5 milioni di euro, di cui circa 750 mila solo nel corso del 2025.

Al cimitero suburbano di via Pietrasantina sono in fase di conclusione i lavori di rifacimento degli impianti elettrici e delle linee di alimentazione e distribuzione delle luci votive, oltre agli interventi di manutenzione straordinaria del forno crematorio e al restauro del padiglione di ingresso. A San Piero a Grado, invece, sono in corso i lavori completamento del campo murato e delle opere edilizie di sistemazione e servizio connesse.

Tra i lavori realizzati e conclusi nel corso del 2025 figurano il completamento del Giardino della Rimembranza nell’area del forno crematorio del cimitero suburbano, dove è stato anche rifatto il camminamento, il restauro dei padiglioni ottocenteschi dello stesso cimitero, la realizzazione di nuove strutture per ossari e urne cinerarie in diversi cimiteri cittadini e, al cimitero di San Piero a Grado, il rifacimento di una porzione del nuovo campo murato con la creazione di nuove tombe a terra, vialini di accesso e sistemi di regimazione delle acque piovane.

“In occasione della ricorrenza del giorno dei Defunti – dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Virginia Mancini - vorrei esprimere la mia più sincera vicinanza ai familiari, ai parenti, agli amici, a tutti coloro che si recano nei nostri cimiteri per rendere omaggio ai propri cari. Questo giorno rappresenta anche l'occasione per rinnovare l'impegno della nostra Amministrazione Comunale a continuare nell'opera di riqualificazione e manutenzione dei 7 cimiteri della nostra città al fine di renderli decorosi, accoglienti ed accessibili a tutti. Dal 2020 ad oggi il Comune di Pisa ha destinato circa 3,5 milioni di euro ai cimiteri cittadini, di cui circa 750 mila nel corso del 2025, realizzando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e completando opere attese dalla comunità. Il nostro intento è continuare su questa strada, con attenzione costante alla cura dei luoghi della memoria e al rispetto di chi li visita, perché anche attraverso la qualità e la dignità di questi spazi si misura la civiltà di una comunità.”

Lavori terminati

San Piero a Grado: realizzazione del nuovo campo murato con tombe rialzate: demolizione dell’attuale piano pavimentato e dei loculi, realizzazione di nuova regimazione delle acque, rifacimento dei nuovi loculi con rivestimenti in marmo, nuova pavimentazione, nuova impermeabilizzazione delle murature di cappelle e ossari, realizzazione di 64 nuove tombe a terra rialzate. Importo complessivo del I e II lotto di 328 mila euro. Terminati i lavori in corso per entrambi i lotti.

Cimitero Suburbano, ampliamento del forno crematorio: l’edificio realizzato in ampliamento all’attuale, con le stesse caratteristiche architettoniche, costituito da due ambienti separati. All’interno, sono state spostate tutte le attrezzature per le operazioni di post cremazione, al fine di eliminare le problematiche dovute a elevate temperature e polveri in sospensione. Importo complessivo di 190 mila euro. Lavori terminati

Cimitero Suburbano, opere di restauro dei locali interni al Tempio Crematorio da destinare a Sala del Commiato: restauro conservativo degli ambienti interni, realizzazione di un cono di luce dalla copertura oltre ad un ampio portale centrale per l’accesso delle salme; riorganizzazione degli impianti, tinteggiature a calce, nuovi infissi; messa in opera di arredi e attrezzature da parte della Società Pisana per la Cremazione SOCREM. Importo 96 mila euro. Lavoro terminato

Cimitero Suburbano, nuovo giardino della Rimembranza: realizzazione di un portico per gli ossari cinerari a parete, pavimentazione, copertura del nuovo portico. Realizzazione di zona verde, gradinata rivestita con lastre in pietra, scalinata per accesso diretto al Tempio Crematorio, impianto di illuminazione e impianto idrico per la dispersione delle ceneri. Abbattimento barriere architettoniche con realizzazione di impianto elevatore per il sollevamento delle persone disabili, nuova gradinata di accesso, nuovi piani viabili. Realizzazione di fontana marmorea per la dispersione delle ceneri, realizzazione di cancello carrabile e di cancellino ingresso rampa per la chiusura degli accessi al giardino per la valorizzazione della privacy durante le cerimonie di commiato, sistemazione degli intonaci e cornici di sommità volume locale montaferetri e muratura di confine. Importo circa 430 mila euro. Lavori in fase di ultimazione.

Cimitero Suburbano, ristrutturazione edilizia e risanamento dei servizi spogliatoi e magazzino: intervento di ristrutturazione edilizia e di risanamento di edificio destinato a servizi igienici per il pubblico e spogliatoi per il personale. Importo di 180 mila euro Lavoro terminato.

Cimitero Suburbano, ampliamento padiglione per urne cinerarie all’ingresso crematorio e ristrutturazione ingresso: realizzazione di nuovo edificio cimiteriale da destinare a deposito di urne cinerarie con le stesse caratteristiche architettoniche dell’edificio adiacente. Importo 160 mila euro, lavori terminati.

Manutenzione straordinaria e restauro conservativo di edifici e padiglioni cimiteriali nei sette cimiteri comunali: interventi di manutenzione straordinaria sulle coperture di edifici e padiglioni cimiteriali per eliminazione delle infiltrazioni, sistemazione degli intonaci ammalorati, rifacimento intonaci e nuove tinteggiature, manutenzione delle opere edili, manutenzione straordinaria su edifici e campi murati con opere edili. Importo progetto esecutivo di 205 mila euro. Lavori terminati.

Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo di edifici e padiglioni nei cimiteri di San Michele e San Piero: interventi di manutenzione straordinaria sulle coperture per eliminazione delle infiltrazioni, sistemazione degli intonaci ammalorati, rifacimento intonaci e nuove tinteggiature, manutenzione delle opere edili, manutenzione straordinaria. Importo 190 mila euro, lavori terminati

Lavori di restauro conservativo e di ristrutturazione di edifici e padiglioni al cimitero monumentale di Pisa e Suburbano sezione A e sezione B: interventi straordinari sulle coperture di edifici e padiglioni per eliminazione infiltrazioni, sistemazione degli intonaci ammalorati, nuove tinteggiature, manutenzione delle opere edili. Rinforzi strutturali sulla copertura, messa in opera di impermeabilizzazioni e rifacimenti dei sotto-tetto e delle volte a crociera ed a botte. Importo 175 mila euro. Lavori terminati

Cimitero Suburbano: Ampliamento padiglioni cimiteriali sez. U nuovi loculi ed ossari. Realizzazione di nuova struttura in cemento armato per la realizzazione di nuovi 100 loculi e nuovi 50 ossari rivestita in marmo in Daino Reale con copertura a padiglione. Importo complessivo 165 mila euro. Lavori terminati.

Cimitero Suburbano. Impianti elettrici tecnologici e Lux-votive. Intervento di rifacimento impianti elettrici e sulle linee di alimentazione e distribuzione delle Lux-votive con rifacimento dei quadri elettrici di settore dei sotto-quadri e del quadro elettrico generale. Importo complessivo 50 mila euro. Lavori terminati.

Cimitero San Piero a Grado: opere complementari campo murato. 3 lotto. Rifacimento porzione di nuovo campo murato con realizzazione di nuove tombe a terra, nuovi vialini di accesso con regimazione acque piovane. Importo lavori 52.500 euro.

Cimitero Suburbano: Area Forno Crematorio. Sistemazione camminamento campo murato V°. Rifacimento del camminamento davanti al forno crematorio mediante la demolizione della soletta fessurata, demolizione dei muretti di sostegno e realizzazione di nuovo solaio. Importo complessivo 78.500 euro. Lavori terminati.

Cimitero Suburbano. Restauro Padiglione Ottocenteschi. Restauro dei padiglioni ottocenteschi con smontaggio della copertura rifacimento delle orditure lignee deteriorate e ripristino degli elementi di copertura. Demolizione e rifacimento degli intonaci deteriorati. Importo complessivo 100 mila euro. Lavori terminati.

Cimitero Suburbano: Area Forno Crematorio. Completamento lavori Giardino della Rimembranza. Realizzazione di fontana marmorea per la dispersione delle ceneri, realizzazione di cancello carrabile e di cancellino ingresso rampa per la chiusura degli accessi al giardino per la valorizzazione della privacy durante le cerimonie di commiato, sistemazione degli intonaci e cornici di sommità volume locale montaferetri e muratura di confine. Importo complessivo 98 mila euro. Lavori terminati.

Cimiteri Comunali Suburbano e periferici. Nuovi ossari/cinerari. Realizzazione di nuove strutture per il posizionamento e la conservazione degli ossari e delle urne cinerarie. Importo lavori 200 mila euro. Lavori terminati.

Lavori in corso

Cimitero Suburbano. Impianti elettrici tecnologici e Lux-votive. Intervento di rifacimento impianti elettrici e sulle linee di alimentazione e distribuzione delle Lux-votive con rifacimento dei quadri elettrici di settore dei sotto-quadri e del quadro elettrico generale. Importo complessivo 50 mila euro.

Cimitero Suburbano: Forno Crematorio. Manutenzione straordinaria. Intervento di manutenzione straordinaria sulla camera di combustione del forno, opere edili ed impiantistiche. Importo complessivo 90 mila euro.

Cimitero Suburbano. Restauro Padiglione d’ingresso Forno Crematorio. Restauro dell’edificio d’ingresso all’area tempio crematorio con smontaggio della copertura rifacimento delle orditure lignee deteriorate e ripristino degli elementi di copertura. Demolizione e rifacimento degli intonaci deteriorati e sistemazione infissi. Importo complessivo. Importo complessivo 200 mila euro.

Cimitero di San Piero a Grado: Completamento del campo murato. Opere edili e correlative. Importo complessivo 80 mila euro.

Lavori in approvazione

Cimitero Suburbano. Manutenzione straordinaria cimitero di Putignano. Sistemazione delle tombe a terra con nuova impermeabilizzazione e rifacimento di alcune lapidi. Importo complessivo 90 mila euro.

Cimitero suburbano e periferici. Risanamento edilizio padiglioni cimiteriali. Importo complessivo 130 mila euro.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

