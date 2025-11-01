Commemorazione dei defunti, Marco Cordone ricorda i militanti scomparsi della Lega Toscana

In occasione del 2 novembre, giornata dedicata alla Commemorazione dei defunti, Marco Cordone, vicesegretario provinciale vicario della Lega Toscana Salvini Premier, ha voluto rendere omaggio ai soci e militanti scomparsi, sottolineando come "la politica, ogni tanto, debba fermarsi per un momento di riflessione profonda, perché nel bagaglio di ogni politico deve esserci anche la cultura della memoria".

Cordone ha ricordato Mauro Olmucci, Mario Infante, Antonino Sciacca e Francesco Cassigoli di Gambassi Terme, Duilio Parentini di Castelfiorentino, Aureliano Bruno di Calenzano, Salvatore Sorbera, già pugile professionista di Sesto Fiorentino, e la dottoressa Maria Teresa Carattoli di Firenze.

"Non dobbiamo dimenticare chi ha tracciato la strada maestra senza mai chiedere nulla ma dando sempre tanto, soprattutto a livello umano – ha dichiarato Cordone, anche in qualità di Decano del Carroccio toscano – e rischiando talvolta l’incolumità personale, perché negli anni ’90 e nei primi Duemila non era facile essere leghisti in Toscana. Questi iscritti, che non sono più tra noi, devono rimanere un esempio per tutti, uno stimolo per proseguire con razionalità, passione e determinazione nella quotidiana battaglia politica".

Cordone ha poi concluso con un pensiero di riconoscenza: "Da lassù ci guardano e ci spronano a non mollare mai. Noi promettiamo loro di continuare con impegno, per costruire, all’interno del progetto politico della Lega, comunità più giuste e più vicine alla gente. Se avessimo dimenticato qualche nominativo, ci scusiamo con i familiari e con gli amici degli interessati".

