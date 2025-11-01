FdI Castelfiorentino: "Vandalismi all’Enriques e degrado ai Praticelli. Servono controllo e politiche educative"

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Castelfiorentino, composto da Serena Urso e Fabio Fabbrocini, esprime forte preoccupazione per i recenti episodi di intrusione e danneggiamento all’interno dell’Istituto Enriques, riportati da La Nazione con il titolo “Baby-vandali a scuola – Danni e imbrattamenti”, nonché per le ripetute segnalazioni dei residenti della zona Praticelli, dove si stanno moltiplicando atti di inciviltà, danneggiamenti e comportamenti molesti da parte di soggetti spesso in evidente stato di ubriachezza.

“Quanto accaduto all’Enriques – dichiarano Urso e Fabbrocini – è l’ennesimo campanello d’allarme. Non si tratta solo di vandalismo fine a sé stesso, ma di un sintomo di un disagio giovanile e sociale che rischia di degenerare se non affrontato con serietà. Scuole e spazi pubblici dovrebbero essere luoghi di crescita e comunità, non teatri di danneggiamenti e degrado0.”

Analogamente, nella zona dei Praticelli, i cittadini segnalano presenze moleste, schiamazzi notturni e danneggiamenti a fioriere, biciclette e beni condominiali. “Ogni mattina – riferiscono alcuni residenti – ci si trova a dover constatare nuovi danni o segni di inciviltà. La sensazione è quella di una progressiva perdita di sicurezza e di rispetto per gli spazi comuni”.

Fratelli d’Italia invita l’Amministrazione comunale a rafforzare la vigilanza nelle aree sensibili del paese, anche attraverso una maggiore collaborazione tra Polizia Municipale, Carabinieri e cittadini, e a predisporre un piano coordinato di prevenzione e monitoraggio delle aree più esposte, a partire dai plessi scolastici e dalle zone residenziali maggiormente interessate.

“Accanto al controllo – proseguono Urso e Fabbrocini – serve un investimento serio in educazione civica, coinvolgimento giovanile e politiche di prossimità. Occorre recuperare il senso di comunità, responsabilità e rispetto delle regole, soprattutto nei più giovani. Non possiamo limitarci a contare i danni: serve un progetto educativo e culturale che riporti Castelfiorentino a essere una città dove si cresce insieme, nella legalità e nel rispetto reciproco”.

Fratelli d’Italia annuncia infine che porterà la questione all’attenzione del Consiglio Comunale, chiedendo all’Amministrazione un aggiornamento sui controlli e sulle azioni preventive in corso, e la valutazione di nuove misure di sicurezza e sensibilizzazione civica nei quartieri più colpiti. “Non è questione di allarmismo – concludono Urso e Fabbrocini – ma di responsabilità. Castelfiorentino ha bisogno di attenzione, fermezza e ascolto verso i cittadini che ogni giorno subiscono le conseguenze di pochi irresponsabili. La sicurezza, soprattutto quella percepita, è la prima condizione di libertà e convivenza civile”.

Fonte: Fratelli d'Italia Castelfiorentino - Ufficio Stampa