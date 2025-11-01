Fiorentina, termina l’era Pradè: il direttore sportivo lascia il club viola

Daniele Pradè non è più il direttore sportivo della Fiorentina. La società viola ha annunciato oggi la fine del rapporto professionale con il dirigente tramite una nota ufficiale, ringraziandolo per il lavoro svolto e augurandogli il meglio per il futuro.

La separazione, precisa il club, è avvenuta di comune accordo. Pradè, 58 anni, era tornato alla Fiorentina nel 2019 con l’arrivo di Rocco Commisso, dopo una precedente esperienza in viola dal 2014 al 2016 durante la gestione Della Valle.

Nelle scorse settimane il dirigente aveva manifestato la disponibilità a fare un passo indietro, in un momento delicato per la squadra e tra contestazioni di parte della tifoseria. Con l’addio di Pradè si chiude una fase significativa della gestione sportiva viola.

