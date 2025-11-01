Fumetti, all’Astra il documentario su Milo Manara in occasione dei suoi 80 anni

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
Milo Manara

In occasione degli 80 anni del fumettista Milo Manara, il cinema Astra di piazza Beccaria gli rende omaggio con la proiezione, in anteprima regionale, del documentario “Manara” alla presenza della regista Valentina Zanella. L’appuntamento è per domani domenica 2 novembre alle ore 21.

Il documentario racconta l’opera, la vita e le passioni di uno dei più celebri fumettisti italiani: dall’incontro con Hugo Pratt al sodalizio con Federico Fellini, fino ad aver rivoluzionato l’immaginario del fumetto attraverso le sue protagoniste, donne libere e ammalianti, simbolo di una sensualità senza filtri.

Milo Manara (pseudonimo di Maurilio Manara) è nato a Luson (Bolzano) il 12 settembre 1945. È uno dei più celebri fumettisti e illustratori italiani, noto in tutto il mondo per il suo stile elegante e sensuale. Dopo gli esordi negli anni ’60 con fumetti d’avventura, raggiunge la fama negli anni ’70 e ’80 grazie a opere come Il Gioco, Il Profumo dell’invisibile e Gulliveriana, in cui esplora l’erotismo con ironia e raffinatezza.

Ha collaborato con autori di fama internazionale, tra cui Federico Fellini (con cui realizzò Viaggio a Tulum e Il viaggio di G. Mastorna), Hugo Pratt, e persino con Marvel Comics, per cui ha disegnato alcune storie di X-Men e Spider-Woman.

Il documentario “Manara” sarà proiettato anche lunedì 3 novembre alle ore 17.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
1 Novembre 2025

A1 Panoramica, chiusure per lavori nelle gallerie

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica sono previste alcune chiusure temporanee per consentire interventi di ispezione e manutenzione alle gallerie. I lavori comporteranno limitazioni al traffico tra martedì 4 e mercoledì 5 [...]

Firenze
Attualità
31 Ottobre 2025

Santa Croce ricorda l’alluvione del 1966

Come ogni anno, la Basilica di Santa Croce si prepara a vivere le celebrazioni del mese di novembre, tempo dedicato alla memoria dei Santi e alla preghiera per i defunti. [...]

Toscana
Attualità
31 Ottobre 2025

Plures Alia, sabato 1° novembre servizio di raccolta regolare

Plures Alia informa che il servizio di raccolta rifiuti sarà regolarmente attivo durante la festività di Ognissanti, il 1° novembre, nei 65 comuni gestiti. Per maggiori dettagli ed informazioni si [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina