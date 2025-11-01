Gioventù Nazionale Empolese Valdelsa si dissocia dai cori per il Duce nella sede di Parma

Gioventù Nazionale Empolese Valdelsa prende le distanze da quanto avvenuto nella sede di Gioventù Nazionale a Parma, dove alcuni militanti hanno inneggiato pubblicamente al Duce.

"Tali episodi isolati, gravi e inaccettabili, non devono ricadere sull'intera comunità giovanile che fa parte del nostro movimento. Siamo ragazzi seri, corretti, rispettosi delle istituzioni e delle regole democratiche. Conosciamo la storia e proprio per questo ci dissociamo da ogni esaltazione dei periodi più bui del passato.

La nostra comunità giovanile è fatta di ragazzi e ragazze che credono nel futuro, nel merito, nella legalità e nel rispetto. Giorgia Meloni ha fiducia nei suoi giovani, e noi siamo quei giovani: impegnati, motivati e convinti che il cambiamento passi dal coraggio di guardare avanti, non dal tornare indietro.

Ogni tentativo di strumentalizzare questo episodio per infangare l'intero movimento giovanile è un attacco pretestuoso e ingiusto verso centinaia di ragazzi che ogni giorno si impegnano per costruire qualcosa di buono nelle proprie comunità.

Allo stesso modo, non possiamo non notare come in altri contesti politici si siano registrati episodi di violenza e insulti verso le forze dell’ordine. Anche in quei casi, non si è certo pensato di generalizzare il comportamento di pochi a tutto un mondo politico.

Noi di Gioventù Nazionale Empolese Valdelsa diciamo no a ogni forma di nostalgia ideologica, sì al futuro, al rispetto delle istituzioni e all’impegno serio per l’Italia."

Cosimo Michelucci

Gioventù Nazionale Empolese Valdelsa

