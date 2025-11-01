Lavori di asfaltatura a Carmignano: divieti e sensi unici alternati

A partire da lunedì 3 novembre 2025 prenderanno il via i lavori di ripristino stradale su diverse vie del territorio comunale, al termine degli interventi di posa della nuova rete fognaria.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, il Comune di Carmignano ha emanato una serie di ordinanze temporanee (n. 301/2025, 302/2025, 303/2025, 305/2025 e 306/2025) che introdurranno divieti di sosta, sensi unici alternati e chiusure al traffico fino alla seconda metà del mese.

In particolare, da lunedì 3 a mercoledì 12 novembre, in via Francesco Redi, nel tratto compreso tra i civici 62 e 65/d, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e il divieto di transito, eccetto per mezzi di soccorso e forze dell’ordine, con accesso ai residenti solo nelle fasce orarie 12.00-12.30 e 13.00-13.30.

Sempre dal 3 novembre, e fino a venerdì 14, saranno interessate dai lavori anche via Pucci e Verdini e via Loggette. Nella prima, nel tratto tra l’intersezione con via Carmignanese e il civico 42, scatteranno il divieto di sosta e il divieto di transito, con le stesse fasce orarie di deroga per i residenti. In via Loggette, nel tratto tra via Pistoiese e via Borchi, sarà invece istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, oltre al divieto di sosta su entrambi i lati.

Dal 3 al 13 novembre i lavori interesseranno anche via Pontormo, nel tratto compreso tra il parcheggio di Villa San Michele e il civico 18, dove saranno vietate la sosta e la circolazione, ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, con possibilità di accesso per i residenti nelle fasce orarie già previste.

Ulteriori interventi, programmati dal 3 al 14 novembre, riguarderanno via Carmignanese (SP11), nel tratto tra via Pucci e Verdini e via Tempesti, dove saranno in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati e un senso unico alternato regolato da semaforo. Sullo stesso periodo, anche via Loggette sarà interessata da un senso unico alternato, dal divieto di transito per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, dalla rimozione forzata per sosta vietata su entrambi i lati e da un limite di velocità di 30 km/h.

Infine, dal 6 al 21 novembre, i lavori si sposteranno in via dello Sport, nel tratto compreso tra via La Serra e via Coppi. In questo periodo saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, il divieto di transito con le consuete deroghe per residenti e mezzi di emergenza, oltre alla sospensione della sosta negli otto stalli situati all’altezza del civico 15/b.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare per tempo gli spostamenti, in modo da ridurre al minimo i disagi durante l’esecuzione dei lavori.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa

