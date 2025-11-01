Legge di Bilancio, a Firenze assemblea della Cgil

“Per cambiare una Legge di Bilancio ingiusta” la Cgil convoca a Firenze, il prossimo 7 novembre, l’assemblea delle delegate e dei delegati ‘Democrazia al lavoro’ che sarà conclusa dal segretario generale, Maurizio Landini.

“Per dare continuità alla mobilitazione avviata e proseguire l’impegno della Cgil su tutti i temi che l’hanno vista protagonista nelle piazze e nei luoghi di lavoro nelle ultime settimane - si legge in una nota di Corso d’Italia - è convocata per venerdì 7 novembre, alle ore 9.30, al Mandela Forum di Firenze, piazza Berlinguer, un’assemblea delle delegate e dei delegati, delle pensionate e dei pensionati”.

“In questi giorni - prosegue la nota - è in discussione in Parlamento la Legge di Bilancio, che continua a non dare risposte ai temi che la Cgil pone da tempo: salari, sanità pubblica, giustizia fiscale, istruzione pubblica, pensioni, precarietà, politiche industriali e del terziario”.

“Obiettivo dell’assemblea - conclude la nota della Cgil - è discutere e decidere le iniziative da intraprendere per rafforzare la piattaforma sindacale, rinnovare i Contratti Nazionali di Lavoro e modificare le politiche del Governo".

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa