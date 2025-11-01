Luca Ferrara (Empoli in Azione): "Vicinanza e solidarietà alla famiglia di Wafa e Mohamed"

"La tragedia che ha colpito la famiglia di Wafa e Mohamed ci lascia senza parole. Nove loro familiari sono rimasti uccisi a Gaza nella notte tra il 28 e il 29 ottobre, in quella che avrebbe dovuto essere una tregua. Come empolesi, come cittadini, non possiamo restare indifferenti davanti a tanto dolore. A nome di Empoli in Azione esprimo la mia più sincera solidarietà e vicinanza a questa famiglia, che da anni vive nella nostra comunità e oggi piange una perdita inimmaginabile. Aderiamo al presidio organizzato dal Comitato Empoli per la Pace presso la Tenda per la Pace in piazza della Vittoria, domenica 2 novembre alle ore 19.00. Sarà un momento di raccoglimento e di testimonianza per dire, insieme, che ogni vita conta e che la pace è l’unica strada possibile", così Luca Ferrara di Empoli in Azione.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: