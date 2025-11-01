Maltempo, allerta per piogge nell'Empolese e nell'area del Bisenzio

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha diramato un’allerta meteo con codice giallo per la giornata di domenica 2 novembre, riguardante il rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore nei territori dell’Empolese e dell’area Bisenzio-Ombrone pistoiese.
Nel dettaglio, l’allerta interessa i comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci. Le previsioni indicano piogge sparse sulle zone nord-ovest della regione, con un’estensione dei fenomeni al resto del territorio nel corso del pomeriggio.
Per la giornata di oggi, sabato, non sono segnalate criticità, mentre domani si raccomanda prudenza in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e aree soggette a ristagni.
La Protezione Civile invita i cittadini a informarsi e seguire le norme di comportamento in caso di maltempo, consultabili sulle piattaforme ufficiali della Regione Toscana e del Centro Funzionale Regionale.
