Meteo, allerta gialla nel Livornese e in zona nord-ovest

La Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali forti a partire dalle 7 di domenica 2 novembre fino alla mezzanotte, riguardante in particolare le zone nord-occidentali della regione, in particolare Livorno e Gorgona .

A darne notizia è stato il presidente della Regione, Eugenio Giani, attraverso i propri canali social.

Le previsioni meteo indicano piogge sparse sin dalle prime ore della mattina sul settore nord-ovest, con successiva estensione dei fenomeni al resto del territorio regionale nel corso del pomeriggio. Sono attesi cumulati di pioggia fino a 80-100 millimetri e temporali localmente intensi, accompagnati da possibili raffiche di vento e grandinate isolate.

La Protezione civile raccomanda prudenza negli spostamenti e invita la popolazione a prestare attenzione nei pressi di corsi d’acqua, sottopassi e zone soggette ad allagamenti.