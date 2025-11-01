Movida molesta a Pistoia, i residenti di via Borgo Melano esasperati: "Regna il degrado"

Esasperati da notti sempre più turbolente, i residenti di via Borgo Melano, nel cuore del centro storico, lanciano un appello alle istituzioni comunali: "Serve un intervento immediato per restituire decoro e sicurezza al quartiere".

Da mesi, spiegano i cittadini, ogni fine settimana la strada si trasforma in un luogo di schiamazzi e incuria. "Al mattino – raccontano – ci ritroviamo davanti a bottiglie rotte, bicchieri di plastica, residui di cibo, urine negli angoli dei portoni e, non di rado, danni al mobilio urbano". Una situazione che, nonostante le reiterate segnalazioni alle autorità, continua a ripetersi puntualmente.

Gli abitanti della via hanno raccolto documentazione fotografica per testimoniare il degrado e sensibilizzare l’opinione pubblica. "Non vogliamo criminalizzare nessuno né ostacolare le attività commerciali – precisano – ma rivendicare il diritto a vivere in un contesto pulito, rispettoso e sicuro".

I residenti chiedono al Comune un rafforzamento dei controlli e una regolamentazione più rigorosa degli orari delle attività serali che incidono sulla quiete pubblica. "È indispensabile – sottolineano – un presidio più costante e visibile del territorio nelle ore notturne: solo così si possono scoraggiare comportamenti incivili e restituire ai cittadini un senso di sicurezza e appartenenza".