Multiutility, Lega Empolese per il Sì al referendum

"La Lega dell’Empolese a sostegno del “Sì” al referendum contro la quotazione in borsa della Multiutility".

Questa la posizione espressa da Susi Giglioli, segretario Lega della Sezione Empolese.

Come noto - spiega Giglioli - la Lega si è da subito resa protagonista dell’opposizione alla costituzione della Multiutility, votando contrariamente nei consigli comunali, in particolare a Castelfiorentino, dove abbiamo ritenuto tale operazione priva degli strumenti necessari alla sua reale efficacia".

"È bene chiarire che la nostra posizione non nasce da pregiudizi ideologici: in altre regioni le multiutility funzionano e producono risultati positivi. Tuttavia, in Toscana la situazione è ben diversa. La rete idrica, vetusta e inadeguata, necessita di interventi strutturali urgenti, che dovrebbero essere la priorità prima di qualunque progetto di quotazione".

"La nostra è una delle regioni in cui i cittadini pagano le bollette dell’acqua più care d’Italia, senza che gli utili generati siano stati reinvestiti nella manutenzione della rete. Con la quotazione in borsa si rischia di trasferire sugli utenti anche il peso dei dividendi, trasformando un bene essenziale in uno strumento di profitto. Tutto ciò rappresenta, a nostro avviso, un’operazione al buio, che la Lega non ha condiviso sin dall’inizio".

"Per queste ragioni - conclude - la Lega dell’Empolese sostiene convintamente il 'Sì' al referendum di Empoli contro la quotazione in borsa della Multiutility: un invito che rivolgiamo a tutti i cittadini, affinché difendano con il voto i servizi primari e il diritto ad un’acqua pubblica e accessibile".

