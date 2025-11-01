Rapina da 5mila euro con pistola a Prato: due arresti

Cronaca Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

Gli agenti della polizia di Stato hanno fermato nella notte due cittadini cinesi di 22 e 19 anni, ritenuti responsabili, insieme ad altri due complici ancora ricercati, di una rapina a mano armata ai danni di un connazionale di 51 anni, avvenuta lo scorso 13 ottobre. Gli arrestati devono rispondere delle accuse di rapina aggravata, lesioni personali, detenzione e porto abusivo di armi.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Prato, la vittima aveva pubblicato un annuncio online cercando qualcuno disposto a cambiare 5.000 euro in yuan. All’invito avevano risposto i quattro malviventi, che avevano fissato un appuntamento con lui, presentandosi a bordo di un’Audi bianca.

Durante l’incontro, il 51enne è stato costretto a salire sull’auto, dove è stato spruzzato con spray urticante, picchiato e minacciato di morte con una pistola, prima che i rapinatori gli sottraessero il denaro. Dopo l’aggressione, l’uomo è stato abbandonato in strada e il suo telefono cellulare gettato nella vegetazione.

Grazie alla collaborazione della vittima, gli investigatori sono riusciti a individuare e riconoscere i presunti autori. I movimenti dell’auto utilizzata per la rapina sono stati tracciati attraverso i rilevatori di targhe presenti sul territorio.

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto la somma rubata, nascosta all’interno di una poltrona nell’abitazione di uno degli indagati. Inoltre, i rilievi dattiloscopici effettuati sull’Audi hanno permesso di identificare tre impronte digitali riconducibili a uno dei fermati.

La Procura di Prato ha richiesto la convalida dei fermi e l’applicazione della custodia cautelare in carcere per entrambi gli arrestati. Le indagini proseguono per rintracciare gli altri due complici.

Notizie correlate

Prato
Cronaca
28 Ottobre 2025

Ragazzo di sedici anni pestato di fronte a scuola

Un ragazzo di sedici anni è stato picchiato di fronte a scuola nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 ottobre. È accaduto a Prato, in via di Reggiana, nei pressi dell'ingresso [...]

Montemurlo
Cronaca
27 Ottobre 2025

Morta Madre Domenica: lutto per Domenicane di Santa Maria del Rosario di Iolo

Lutto per Domenicane di Santa Maria del Rosario di Iolo. Ieri sera è morta madre Domenica, aveva 86 anni ed è deceduta nella Casa Madre in via Saffi. Era malata da tempo e [...]

Prato
Cronaca
27 Ottobre 2025

Aggressione a Prato, il presunto responsabile si presenta agli inquirenti

L'autore dell'aggressione avvenuta all'alba di domenica 26 ottobre a Prato è stato individuato. Tra via Pagli e via Medaglie d'Oro un uomo è stato trovato gravemente ferito e ora è [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina