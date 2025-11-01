Rapina e droga a Cecina, arrestato 50enne

Cronaca
Nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti e dell’illegalità diffusa, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno arrestato un 50enne residente in zona, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di concorso in rapina pluriaggravata, tentata estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un secondo individuo, 40enne con precedenti penali, è stato invece denunciato a piede libero per concorso in rapina e tentata estorsione.

L’indagine ha preso avvio dopo la denuncia di un 50enne del posto, il quale ha riferito di essere stato vittima di un’irruzione nella propria abitazione da parte di due persone che, sotto la minaccia di un’ascia, lo avrebbero costretto ad aprire la cassaforte per esigere il presunto pagamento di un debito legato all’acquisto di droga. I malviventi si sarebbero quindi impossessati di una collezione di francobolli e di una raccolta di monete antiche.

Le immediate indagini e le perquisizioni domiciliari eseguite dai Carabinieri hanno permesso di raccogliere elementi probatori rilevanti.

Nell’abitazione dell’arrestato sono stati rinvenuti e sequestrati 20 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, 800 euro in contanti ritenuti provento di spaccio, un bilancino di precisione e una sorta di registro contabile dell’attività illecita.

Presso la casa del presunto complice, i militari hanno inoltre recuperato l’intera refurtiva – le collezioni di francobolli e monete – e l’ascia utilizzata per minacciare la vittima.

Il 50enne arrestato è stato trasferito alla Casa Circondariale di Livorno, dove, a seguito dell’udienza di convalida, si trova tuttora detenuto.
La refurtiva è stata integralmente recuperata e sarà restituita al legittimo proprietario.

