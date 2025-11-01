I consiglieri della Metrocittà: "Sì al referendum, no alla Multiutility. Da Empoli voto fondamentale per l'acqua pubblica"

"Un sì a difesa dei beni comuni".

Tanti consiglieri e consigliere comunali della Città Metropolitana intervengono sul referendum che potrà portare Empoli all'abrogazione della delibera Multiutility, in programma il 9 novembre.

"A Empoli la cittadinanza sarà chiamata a esprimersi sulla multiutility, per l'acqua pubblica. Il tema non riguarda solo un singolo Comune, ne abbiamo piena consapevolezza. Riteniamo fondamentale che a essere abrogata, in caso di vittoria, sarà l'intera delibera, e con essa tutti i passaggi che abbiamo contestato dal primo momento".

"A livello amministrativo - prosegue la nota - gli Enti Locali, gli unici titolati a intervenire nelle assemblee dell'Autorità Idrica e all'interno delle partecipate, sono fermi agli atti originari del 2022, quelli che dettero vita alla Multiutility. La quotazione in borsa, infatti, è ancora prevista nelle delibere e negli statuti".

"Riteniamo fondamentale che tutta l'operazione Multiutility della Toscana venga bloccata. Questo sarà il modo migliore per permettere ai nostri Consigli comunali e al prossimo Consiglio regionale di discutere come si rispetta l'esito politico del referendum per l'acqua pubblica, perseguire davvero la costruzione di società realmente pubbliche (in house) per la gestione del servizio idrico e per garantire bollette e TARI sostenibili e qualità dei servizi".

"Il sì il 9 novembre 2025 a Empoli sarà un sì alla trasparenza, alla partecipazione, ai beni comuni e a una politica in grado di costruire risposte ai bisogni dei territori e della cittadinanza".

I firmatari

Ilaria Antonelli, Montelupo è partecipazione

Lorenzo Banchi, Officina 19 Vicchio

Luigi Barbugli, Borgo in Comune, Borgo San Lorenzo

Laura Barlotti, Dicomano che verrà

Fabrizio Bettarini, Viviamo Capraia e Limite Civica

Lisa Boni, Assessora Borgo San Lorenzo

Gabriele Brazzini, Campi Bisenzio a Sinistra

Enrico Carpini, Ora! Barberino Barberino di Mugello

Brian Ceccherini, Campi Bisenzio a Sinistra

Sabrina Ciolli, Buongiorno Empoli - SiAmo Empoli

Paola Coppini, Assessora Borgo San Lorenzo

Gabriel Cordero, L'è tutto da rifare Cerreto Guidi

Caterina Corti, LiberaSinistra in Movimento Scarperia e San Piero

Guicciardo Del Rosso, Viviamo Capraia e Limite Civica

Alessandro Giannelli, Officina 19 Vicchio

Elena Marsili, Assessora Vicchio

Jadi Marinai, Sinistra Progetto Comune per San Casciano

Sergio Marzocchi, Sindaco di Gambassi

Leonardo Masi, Buongiorno Empoli - SiAmo Empoli

Giulia Masini, Borgo in Comune Borgo San Lorenzo

Maria Matteini, Progressisti Democratici Borgo San Lorenzo

Paola Nardi, Ora! Barberino Barberino di Mugello

Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune Firenze

Marzia Paladini, Borgo in Comune Borgo San Lorenzo

Giuseppe Pandolfi, In Comune per Vinci

Mauro Pinzauti, Borgo in Comune Borgo San Lorenzo

Francesco Polverini, Montelupo è partecipazione

Susanna Rovai, PCI Cerreto Guidi

Emiliano Salsetta, Assessore Vicchio

Samira Shabana, Ora! Barberino Barberino di Mugello

Lorenzo Verdi, Assessore Borgo San Lorenzo

Notizie correlate