I consiglieri della Metrocittà: "Sì al referendum, no alla Multiutility. Da Empoli voto fondamentale per l'acqua pubblica"

La consultazione si terrà il 9 novembre
"Un sì a difesa dei beni comuni".
Tanti consiglieri e consigliere comunali della Città Metropolitana intervengono sul referendum che potrà portare Empoli all'abrogazione della delibera Multiutility, in programma il 9 novembre.
"A Empoli la cittadinanza sarà chiamata a esprimersi sulla multiutility, per l'acqua pubblica. Il tema non riguarda solo un singolo Comune, ne abbiamo piena consapevolezza. Riteniamo fondamentale che a essere abrogata, in caso di vittoria, sarà l'intera delibera, e con essa tutti i passaggi che abbiamo contestato dal primo momento".
"A livello amministrativo - prosegue la nota - gli Enti Locali, gli unici titolati a intervenire nelle assemblee dell'Autorità Idrica e all'interno delle partecipate, sono fermi agli atti originari del 2022, quelli che dettero vita alla Multiutility. La quotazione in borsa, infatti, è ancora prevista nelle delibere e negli statuti".
"Riteniamo fondamentale che tutta l'operazione Multiutility della Toscana venga bloccata. Questo sarà il modo migliore per permettere ai nostri Consigli comunali e al prossimo Consiglio regionale di discutere come si rispetta l'esito politico del referendum per l'acqua pubblica, perseguire davvero la costruzione di società realmente pubbliche (in house) per la gestione del servizio idrico e per garantire bollette e TARI sostenibili e qualità dei servizi".
"Il sì il 9 novembre 2025 a Empoli sarà un sì alla trasparenza, alla partecipazione, ai beni comuni e a una politica in grado di costruire risposte ai bisogni dei territori e della cittadinanza".
I firmatari
Ilaria Antonelli, Montelupo è partecipazione
Lorenzo Banchi, Officina 19 Vicchio
Luigi Barbugli, Borgo in Comune, Borgo San Lorenzo
Laura Barlotti, Dicomano che verrà
Fabrizio Bettarini, Viviamo Capraia e Limite Civica
Lisa Boni, Assessora Borgo San Lorenzo
Gabriele Brazzini, Campi Bisenzio a Sinistra
Enrico Carpini, Ora! Barberino Barberino di Mugello
Brian Ceccherini, Campi Bisenzio a Sinistra
Sabrina Ciolli, Buongiorno Empoli - SiAmo Empoli
Paola Coppini, Assessora Borgo San Lorenzo
Gabriel Cordero, L'è tutto da rifare Cerreto Guidi
Caterina Corti, LiberaSinistra in Movimento Scarperia e San Piero
Guicciardo Del Rosso, Viviamo Capraia e Limite Civica
Alessandro Giannelli, Officina 19 Vicchio
Elena Marsili, Assessora Vicchio
Jadi Marinai, Sinistra Progetto Comune per San Casciano
Sergio Marzocchi, Sindaco di Gambassi
Leonardo Masi, Buongiorno Empoli - SiAmo Empoli
Giulia Masini, Borgo in Comune Borgo San Lorenzo
Maria Matteini, Progressisti Democratici Borgo San Lorenzo
Paola Nardi, Ora! Barberino Barberino di Mugello
Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune Firenze
Marzia Paladini, Borgo in Comune Borgo San Lorenzo
Giuseppe Pandolfi, In Comune per Vinci
Mauro Pinzauti, Borgo in Comune Borgo San Lorenzo
Francesco Polverini, Montelupo è partecipazione
Susanna Rovai, PCI Cerreto Guidi
Emiliano Salsetta, Assessore Vicchio
Samira Shabana, Ora! Barberino Barberino di Mugello
Lorenzo Verdi, Assessore Borgo San Lorenzo
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
<< Indietro