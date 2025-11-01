Tentato furto in un supermercato di Pisa: arrestate tre persone

Nella serata di venerdì 25 ottobre, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato tre persone, di 57, 56 e 53 anni, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.

L’intervento dei militari è scattato a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, che indicava un furto in corso all’interno di un supermercato di via Venezia Giulia.

Giunti rapidamente sul posto, i carabinieri hanno accertato che i tre uomini avevano tentato di asportare merce per un valore complessivo di circa 840 euro, ma il loro piano è stato bloccato grazie al pronto intervento del personale di vigilanza e dei militari.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Gli arrestati, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo, celebrato nella mattinata del 27 ottobre, durante il quale l’arresto è stato convalidato senza l’applicazione di ulteriori misure cautelari.