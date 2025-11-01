Uccisi a Gaza familiari di Wafa Tuaima, cordoglio del Pd Empolese Valdelsa

Il Partito Democratico Empolese Valdelsa, assieme alla Conferenza delle Donne Democratiche e ai Giovani Democratici, esprime profondo dolore e cordoglio per l’uccisione a Gaza di nove membri della famiglia di Wafa Tuaima, rifugiata da due anni a Empoli insieme alla figlia Sameera e al resto della famiglia, avvenuta a seguito di bombardamento di Israele nella notte tra il 28 e il 29 ottobre

Secondo fonti internazionali, nel raid hanno perso la vita circa 100 persone, 9 dei quali appartenenti alla famiglia di Wafa, di cui almeno 5 bambini.

Wafa Tuaima assieme alla sua famiglia è stata testimone della guerra a Gaza in diverse iniziative pubbliche ed è stata ospite, assieme al Comitato Empoli per la Pace, anche di una Festa de l’Unità del partito democratico, raccontando con coraggio la propria esperienza.

Oggi piange la perdita di nove persone care, le cui vite sono state spezzate in una sola notte.

"Questo episodio rappresenta l’ennesima violazione del diritto internazionale, l’ennesimo attacco a civili inermi, ed assieme all’attacco di Hamas ai soldati israeliani contribuisce alla violazione di una “pace” che appare più come una tregua, breve e fragile, che continua a vacillare in queste settimane" affermano Irene Bandini, portavoce Donne democratiche Empolese Valdelsa, Ottavia Viti, segretaria Giovani democratici Empolese Valdelsa e Jacopo Mazzantini, segretario Pd Empolese Valdelsa.

"Auspichiamo un immediato ripristino del cessate il fuoco, un’interruzione degli attacchi sui civili e l’ingresso continuo e consistente di aiuti umanitari e cure mediche per i cittadini e le cittadine di Gaza. Ribadiamo la richiesta di un’immediata interruzione dell’invio di armi al governo israeliano, la necessità del disarmo di Hamas, la richiesta di riconsegna di tutti i corpi degli ostaggi israeliani ancora a Gaza e chiediamo al governo italiano l’immediato riconoscimento dello Stato di Palestina sulla falsariga di quanto fatto dagli altri partner europei".

Il Partito Democratico Empolese Valdelsa, assieme alla Conferenza delle Donne Democratiche e ai Giovani Democratici, aderiscono al momento di raccoglimento indetto dal Comitato Empoli per la Pace per domani, 2 novembre, alle 18,30 presso la Tenda della Pace in Piazza della Vittoria, Empoli.

Fonte: Partito Democratico Empoli - Ufficio Stampa