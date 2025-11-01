Volley Firenze, Il Bisonte a caccia di riscatto contro Perugia

2024 12 15 Il Bisonte Firenze - Volley Bergamo 1991

Dopo due sconfitte consecutive al Tie Break

Ultimo impegno del secondo mini tour de force stagionale per Il Bisonte Firenze, che domani alle 17 ospita al Pala BigMat la Bartoccini-MC Restauri Perugia per la settima giornata della Serie A1 Tigotà. Dopo i due ko al quinto set di domenica scorsa (in casa contro Monviso) e di mercoledì (a Cuneo), le bisontine proveranno a invertire la tendenza, magari evitando il sesto tie break consecutivo.

I cinque già giocati dalla seconda alla sesta giornata hanno comunque fruttato 7 punti, consentendo alla squadra di coach Chiavegatti di muovere costantemente la classifica, ma la stanchezza comincia a farsi sentire, anche alla luce della lunga trasferta infrasettimanale di Cuneo. Dall’altra parte Perugia, già incrociata due volte nel precampionato – con un 2-2 nell’allenamento congiunto del PalaBarton e un successo umbro nella finale del Memorial Avalle -, ha un punto in meno in classifica (6) ma lo stesso numero di vittorie (2), e arriverà al match con un giorno di riposo in meno, avendo giocato giovedì in casa contro Milano perdendo 0-3.

EX E PRECEDENTI – Le ex della sfida sono tre: a Firenze c’è Beatrice Agrifoglio, che ha giocato nella Bartoccini nel 2020/21, mentre a Perugia ci sono Elena Perinelli, bisontina nella A1 2015/16, e Alessia Mazzaro, protagonista con la maglia de Il Bisonte nel 2023/24. I precedenti fra le due squadre fra B1 e A1 sono quattordici, con nove vittorie di Firenze e cinque della Bartoccini (di cui tre negli ultimi tre confronti disputati).

LE PAROLE DI FEDERICO CHIAVEGATTI – “Veniamo da cinque tie break consecutivi, e a Cuneo abbiamo avuto ancora una volta una bella reazione: sicuramente tutti questi set giocati e i turni infrasettimanali si fanno sentire sulle gambe, quindi dovremo essere brave a mantenere la lucidità anche nei momenti di stanchezza. Affrontiamo una squadra in evoluzione, che finora ha trovato in Gardini un elemento di grande spicco in attacco, senza dimenticare Perinelli, che è una giocatrice di grande esperienza, e Williams, che sta crescendo molto rispetto a quando l’abbiamo incrociata nel precampionato. Sarà una partita con tante insidie, nella qualche dovremo dare come sempre il massimo: conterà tanto l’approccio, ma anche la nostra forza mentale, per cercare di metterle in difficoltà fin da subito e per continuare a battagliare come abbiamo fatto in queste ultime cinque partite”.

LE AVVERSARIE – La Bartoccini-MC Restauri Perugia di Andrea Giovi dovrebbe schierarsi con Maria Irene Ricci (classe 1996) in palleggio, la statunitense Kashauna Williams (1999) come opposto, Beatrice Gardini (2003) e Elena Perinelli (1995) in banda, Alessia Mazzaro (1998) e Benedetta Bartolini (1999) al centro e Imma Sirressi (1990) nel ruolo di libero.

IN TV - La partita fra Il Bisonte Firenze e Bartoccini-MC Restauri Perugia sarà trasmessa in diretta streaming, in esclusiva, su Volleyball World Tv, previa sottoscrizione di un abbonamento. Inserendo il codice FIRENZE10 ci sarà la possibilità di usufruire del 10% di sconto sul piano annuale VBTV.

Fonte: Il Bisonte Firenze - Ufficio Stampa


