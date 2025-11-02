Apre “MIC Ramen”: Mangiare, Innamorarsi e Condividere in una storica location di viale Togliatti

Vinci oggi si risveglia con un profumo nuovo e una ventata di entusiasmo: apre finalmente “MIC Ramen – Mangiare, Innamorare e Condividere”, il nuovo locale nato dove un tempo sorgevano gli storici locali Jaiss e Aquarama.

Dopo anni di attesa e una lunga parentesi di ostacoli burocratici, la zona si riqualifica e torna a pulsare di vita, accogliendo una delle più grandi catene specializzate in ramen d’Italia.

Dietro il nome MIC si cela tutto ciò che il ristorante vuole offrire: Mangiare bene, Innamorarsi dei sapori e Condividere un’esperienza unica. Qui, confermano i gestori, i clienti non troveranno il solito asiatico: MIC Ramen è un viaggio tra i ramen classici e quelli rivisitati per soddisfare sia i palati più avventurosi sia chi si avvicina per la prima volta ai sapori orientali.

“Vogliamo che i nostri clienti si sentano bene, si rilassino e si divertano in un ambiente fuori dal comune - raccontano Alessio Lin e Amanda Chen, tra le anime del progetto - i nostri piatti vogliono accogliere ogni gusto, ecco perchè la scelta va da sapori più classici ma anche ricette rivisitate con sapori più marcatamente orientali".

Il locale, che offre 150 posti e resta aperto a pranzo e cena, fa parte di una catena già presente a Pisa e Firenze, e in espansione in tutta Italia. La sua forza? Non solo affidabilità e qualità, ma una vera e propria identità fatta di allestimenti originali e dettagli che catturano l’occhio e il cuore. È un ristorante, certo, ma anche un’esperienza da vivere: ogni dettaglio, dal menù all’atmosfera, è pensato per sorprendere e far sentire gli ospiti protagonisti.

Il nuovo MIC Ramen prende vita in uno stabile che ha fatto la storia del divertimento locale, restato fermo troppo a lungo a causa di complicazioni urbanistiche e che ora, grazie anche all’impegno della nuova amministrazione, viene restituito alla comunità sotto una veste tutta nuova. Insieme al ristorante, nello stesso edificio arriverà presto anche il market Hao Xi Hao, mentre altri due spazi sono già pronti ad accogliere nuove attività nei prossimi mesi.

