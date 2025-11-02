Blitz dei Carabinieri: arrestato 47enne in possesso di cocaina e refurtiva

Nella giornata di ieri, i carabinieri hanno messo a segno un importante colpo contro la microcriminalità locale, fermando un uomo di 47 anni trovato in possesso di sostanze stupefacenti e materiale rubato. L’operazione, avvenuta durante un controllo sul territorio, ha portato al sequestro di otto involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 3,6 grammi, sei telefoni cellulari, documenti risultati essere provento di furto, oltre a una tenaglia e due chiavi inglesi, strumenti ritenuti idonei a commettere reati.

Il fermato è stato immediatamente bloccato dai militari, che hanno proceduto alla perquisizione personale, rinvenendo la droga e la refurtiva. Gli oggetti sono stati prontamente sequestrati come prove a sostegno delle indagini in corso. La posizione del 47enne è apparsa subito delicata, in quanto la presenza degli attrezzi da scasso ha aggravato il quadro accusatorio.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno, che coordina le indagini, l’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo. L’udienza si è svolta nella mattinata del giorno seguente, durante la quale è stato convalidato l’arresto, segnando una tappa significativa nella lotta contro il traffico di droga e i reati predatori nella zona.

Notizie correlate