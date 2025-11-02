Castelfiorentino: furto in pieno giorno ai danni di una 78enne

Un furto in pieno giorno ha sconvolto la tranquillità di una casa in via Cesare Battisti. Nel primo pomeriggio, un uomo incappucciato è riuscito a introdursi nell’abitazione forzando una finestra. La proprietaria, una donna di 78 anni, si è trovata improvvisamente davanti il malvivente nel corridoio, vivendo attimi di vero terrore.

Secondo quanto riferito dalla figlia Francesca al quotidiano La Nazione, che si è poi rivolta ai carabinieri presentando denuncia, la preoccupazione maggiore non riguarda tanto gli oggetti sottratti quanto il serio rischio corso dalla madre. Al suo rientro dal lavoro, Francesca ha trovato la madre profondamente scossa, la quale le ha raccontato di essersi sdraiata a riposare quando, insospettita da un rumore, è uscita dalla stanza e si è imbattuta nel ladro, che, spaventato dalle urla della donna, si è subito dileguato dalla finestra.

Il malvivente avrebbe agito indisturbato per circa venti minuti, frugando tra le stanze e i cassetti dell'appartamento. Prima di essere scoperto, è riuscito a impossessarsi di diversi gioielli, alcuni di grande valore affettivo perché appartenuti alla nonna di Francesca, e di cento euro in contanti. Il danno complessivo è stato stimato intorno ai seimila euro.

La perdita subita non riguarda soltanto l’aspetto economico, ma coinvolge anche un forte impatto emotivo. La figlia si interroga inoltre su quali sarebbero potute essere le conseguenze se il ladro, invece di fuggire, avesse reagito con violenza. Francesca auspica che le immagini delle telecamere di sorveglianza possano contribuire all’identificazione del responsabile.

La donna pone anche l’accento sulle difficoltà legate all’intervento delle forze dell’ordine: i carabinieri sono infatti arrivati da Empoli per motivi organizzativi, nonostante la stazione di Castelfiorentino sia situata a breve distanza dall’abitazione. Questa situazione era già stata oggetto di discussione in consiglio comunale, dove la Lega aveva proposto l’elevamento della stazione locale a tenenza, tema che potrebbe tornare presto al centro del dibattito.

Notizie correlate