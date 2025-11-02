Dichiarazione di Forza Italia: interviene FDI Certaldo

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia a Certaldo Lucia Masini e Riccardo Borghini, come esponenti del principale partito del centrodestra, intervengono sulle polemiche tra le forze politiche a Certaldo innescate dalle dichiarazioni di Romano, ex Consigliere comunale, di Forza Italia.

Rivendichiamo la decisione di disertare, insieme alle altre opposizioni consiliari, i lavori del Consiglio Comunale straordinario del 27/10. Un Consiglio anomalo, convocato con un solo punto all’ordine del giorno. La nostra assenza non ha determinato alcun pregiudizio per l’ente e non è dovuta al punto specifico all’ordine del giorno, per il quale avremmo votato a favore.

Abbiamo ritenuto che fosse il momento adatto per esprimere una netta protesta nei confronti di una gestione del PD che costantemente ignora le istanze delle opposizioni e si comporta da padrone assoluto. Era importante in questo caso agire congiuntamente con le altre opposizioni consiliari per evidenziare come questa sensazione non sia esclusiva di una parte politica ma accomuni tutti i gruppi, quello di destra, quello civico e perfino la sinistra di AVS politicamente molto distante da noi.

Con riferimento alla lista civica Più Certaldo non sempre la pensiamo allo stesso modo, ad esempio noi siamo orgogliosi delle nostra appartenenza partitica, ma riteniamo comunque più che opportuno mantenere e promuovere un confronto aperto e costruttivo sia per contrastare lo strapotere PD sia per individuare e proporre atti e iniziative nell’esclusivo interesse di Certaldo e della sua cittadinanza.

Non possiamo però fare a meno di constatare con dispiacere come fin dall’insediamento del nuovo Consiglio i partiti alleati di centrodestra hanno costantemente e apertamente criticato, sui social e sulla stampa, la linea politica di FDI e l’attività del nostro gruppo consiliare. Si tratta di critiche legittime, ci mancherebbe altro, siamo in democrazia.

Se gli alleati ritengono opportuno a Certaldo continuare a procedere per conto proprio certo non possiamo impedirglielo anche se, anche alla luce dei recenti risultati elettorali delle elezioni regionali, appare piuttosto improbabile nel campo del centrodestra poter prescindere da Fratelli d’Italia. Gli facciamo i nostri migliori auguri di future soddisfazioni e successi elettorali, sicuramente riusciranno a risollevarsi a breve dall’attuale condizione di scarsa rilevanza e visibilità.

Fonte: FDI Certaldo

