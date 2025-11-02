Dramma a Scandicci: uomo trovato senza vita nel parcheggio di Villa Costanza

Tragedia questa mattina a Scandicci dove un uomo di 64 anni, di nazionalità egiziana, è stato trovato privo di vita nel parcheggio multimodale di Villa Costanza. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato la presenza del corpo e hanno subito allertato le autorità.

I carabinieri della compagnia di Scandicci sono intervenuti tempestivamente sul posto per effettuare i rilievi e le verifiche necessarie. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che il decesso sia avvenuto per cause naturali. L’uomo, senza fissa dimora, era conosciuto nella zona e spesso si rifugiava nei pressi del parcheggio.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per confermare la dinamica del decesso e assicurarsi che non vi siano elementi che possano far pensare a cause diverse da quelle naturali.

