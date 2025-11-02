Empoli: imprevista interruzione idrica

Acque comunica che, per un guasto sulla rete idrica nel comune di Empoli, oggi domenica 2 novembre sono in corso mancanze d’acqua nella parte occidentale di via Boccaccio e nelle strade limitrofe. Abbassamenti di pressione potranno verificarsi anche nella frazione di Avane.

I nostri tecnici sono già sul posto e stanno effettuando ’intervento di riparazione.

Al fine di limitare i disagi per la popolazione, verranno predisposti un punto di rifornimento idrico sostitutivo, posizionata in piazzetta Borromini.

Il ripristino del regolare servizio, al momento previsto per le ore 13, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per l’inconveniente, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque, Comunicazione e Relazioni Esterne

