Empoli: imprevista interruzione idrica

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Acque comunica che, per un guasto sulla rete idrica nel comune di Empoli, oggi domenica 2 novembre sono in corso mancanze d’acqua nella parte occidentale di via Boccaccio e nelle strade limitrofe. Abbassamenti di pressione potranno verificarsi anche nella frazione di Avane.

I nostri tecnici sono già sul posto e stanno effettuando ’intervento di riparazione.

Al fine di limitare i disagi per la popolazione, verranno predisposti un punto di rifornimento idrico sostitutivo, posizionata in piazzetta Borromini.

Il ripristino del regolare servizio, al momento previsto per le ore 13, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per l’inconveniente, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque, Comunicazione e Relazioni Esterne

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Attualità
1 Novembre 2025

Maltempo, allerta per piogge nell'Empolese e nell'area del Bisenzio

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha diramato un’allerta meteo con codice giallo per la giornata di domenica 2 novembre, riguardante il rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo [...]

Empoli
Attualità
1 Novembre 2025

Piazza Matteotti rinasce: tornerà a essere "i giardini" degli empolesi

Piazza Matteotti, o meglio, “i giardini” rinasce e tornerà a essere il luogo tanto amato dagli empolesi. Quei giardini raccontano la giovinezza di generazione in generazione e quella piazza – [...]

Toscana
Attualità
31 Ottobre 2025

Plures Alia, sabato 1° novembre servizio di raccolta regolare

Plures Alia informa che il servizio di raccolta rifiuti sarà regolarmente attivo durante la festività di Ognissanti, il 1° novembre, nei 65 comuni gestiti. Per maggiori dettagli ed informazioni si [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina