Frana ad Aulla: chiusa la statale della Cisa, traffico deviato e interventi in corso

Disagi alla viabilità dopo il maltempo, Anas e autorità al lavoro per il ripristino
Le forti piogge delle ultime ore hanno provocato una frana che ha portato alla chiusura di un tratto della strada statale 62 “della Cisa”, all’altezza del chilometro 11 tra Aulla e Albiano Magra, in provincia di Massa-Carrara. Il provvedimento, disposto per motivi di sicurezza, resterà in vigore fino a nuovo avviso, mentre si attende l’intervento dei tecnici di Anas per il ripristino della viabilità.
Sul posto si è recato il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, per una valutazione diretta della situazione e per coordinare, insieme alle forze dell’ordine, le operazioni di gestione dell’emergenza. Le autorità comunali hanno invitato gli automobilisti ad utilizzare percorsi alternativi, al fine di evitare disagi e congestionamenti nell’area interessata dalla frana. Il traffico, infatti, è stato deviato sulla viabilità secondaria, con indicazioni segnalate in loco.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, è intervenuta tempestivamente con personale e tecnici per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile. L’azienda ricorda inoltre l’importanza di guidare con prudenza, evitando distrazioni, alcol e droghe, per la sicurezza propria e degli altri.
<< Indietro