Frana ad Aulla: chiusa la statale della Cisa, traffico deviato

Il maltempo delle ultime ore ha causato una frana che ha costretto alla chiusura della strada statale delle Lame, un tratto della SS62 della Cisa nel comune di Aulla. La chiusura, decisa per ragioni di sicurezza, resterà in vigore fino a nuovo avviso, mentre si attendono gli interventi di Anas per il ripristino della viabilità.

Il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, si è prontamente recato sul posto per valutare la situazione e coordinare le operazioni insieme alle forze dell’ordine, intervenute per garantire la sicurezza e gestire il traffico. L’amministrazione comunale ha invitato tutti gli automobilisti a seguire percorsi alternativi per evitare disagi e congestionamenti nella zona interessata dalla frana.

La situazione rimane sotto costante monitoraggio, con l’auspicio che la viabilità possa essere ripristinata il prima possibile. Le autorità raccomandano prudenza e attenzione a chi deve mettersi in viaggio in queste ore.