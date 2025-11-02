99 anni di vita, 99 anni di storia: auguri a Giovanna Vaccaro

Attualità Cerreto Guidi
Domenica 2 novembre Giovannina Vaccaro, conosciuta come Giovanna, si avvicina al secolo e compie 99 anni. Nata in provincia di Potenza a Cecci, dal 1968 vice in Toscana a Cerreto Guidi. La famiglia di Giovanna Vaccaro è diventata molto ampia e le fa i più sentiti auguri per questo grande traguardo.

Trasferitasi in Toscana col marito Marco e i quattro figli Antonietta, Margherita, Pietro e Donata,adesso conta otto nipoti, cinque pronipoti, una bsipronipote (Ottavia, figlia della pronipote Alessia) in attesa del figlio della pronipote Sabrina, ovvero un altro bsipronipote che arriverà nel marzo 2026.

Si occupa della casa da sola, ama leggere (soprattutto libri religiosi, ma qualsiasi tema attira il suo interesse) e lavorare a maglia (ha realizzato una copertina e calzini per la bispronipote Ottavia e si sta mettendo all’opera per il bispronipotino che arriverà). La religione ha un ruolo fondamentale nella sua vita, una guida costante per quasi un secolo di storia, tra gioie, dolori e cambiamenti.

Per il suo 99° compleanno sarà circondata dall’amore e dal calore della famiglia che le fa i più affettuosi auguri di compleanno.

