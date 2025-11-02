I vigili del fuoco di Firenze salvano un cane caduto in un canale di scolo

A Firenze, i vigili del fuoco del comando cittadino, distaccamento di Fi-ovest, sono stati chiamati per un intervento di salvataggio alle 10:25 in Via delle Due Case.

Un cane era accidentalmente caduto nel canale di scolo e raccolta delle acque piovane, restando intrappolato nell’appezzamento di terreno che separa il sedime aeroportuale dalla strada. Gli operatori, intervenuti con una squadra specializzata, si sono calati nel canale e hanno recuperato l’animale, che appariva visibilmente sfinito e con le zampe immerse nell’acqua.

Dopo il recupero, il cane è stato immediatamente affidato alle cure del personale veterinario, che ne sta monitorando le condizioni.

