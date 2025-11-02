Il gol dell'ex di giornata Miotto decide il match. L'ACF Arezzo non riesce a tornare alla vittoria

Dopo la pausa nazionali, l’ACF Arezzo torna in campo al “Bruno Nespoli” per affrontare il San Marino Academy. Le citte di Mister Benedetti cerano il riscatto dopo la sconfitta di Verona.

ACF AREZZO – SAN MARINO ACADEMY

ACF Arezzo: Di Nallo, Viesti (Bossi 80’), Ghio (Davico 80’), Tuteri, Vlassopoulou, Corazzi (Lazzari 56’), Tamburini, Lorieri (Termentini 56’), Martino (Barsali 24’), Fortunati, Razzolini

A disposizione: Verano, Davico, Di Benedetto, Lazzari, Barsali, Bossi, Termentini, Nasoni E., Blasoni

All. Andrea Benedetti

San Marino Academy: Limardi, Congia (Gattuso 65’), Tamborini (Iardino 90’), Manzetti, Sechi (Fracas 65’), Casadei, Cuciniello, Tudisco, Magni, Giuliani, Miotto (Bertolotti 83’)

A disposizione: Montanari, Giannotti, Lombardi, Bertolotti, Gattuso, Zilli, Daple, Fracas, Lardino

All. Giacomo Piva

Marcatrici: Miotto (41’)

Ammonite: Cuciniello (87’)

Angoli: 5-5

Recupero: 4’-3’

PRIMO TEMPO

2’ L’Arezzo parte con decisione: Corazzi serve in profondità Tamburini che scatta sulla sinistra e tenta il cross per Lorieri. Limardi legge bene l’azione e anticipa l’attaccante amaranto.

15’ Ripartenza pericolosa delle padrone di casa. Lorieri conduce il contropiede e prova a servire Razzolini, ma il passaggio è troppo lungo e l’azione sfuma.

25’ Grande occasione per il San Marino: punizione dal limite per Sechi, il cui tiro si stampa sulla traversa. Sul successivo corner, nuovo tentativo ospite che termina alto.

30’ L’Arezzo risponde con Barsali, che calcia dal limite ma non inquadra la porta.

32’ Ancora amaranto in avanti. Tamburini mette un pallone insidioso in area, la deviazione di una difendente del San Marino manda il pallone in corner.

36’ Buona chance per l’Arezzo: lancio lungo di Barsali per Razzolini che, dopo uno scatto in profondità, si accentra e calcia. Brava Limardi a deviare in angolo.

41’ Gol del San Marino. Miotto scatta oltre la linea difensiva amaranto e, a tu per tu con Di Nallo, la batte con un pallonetto preciso per lo 0–1.

SECONDO TEMPO

51’ Cross pericoloso in area amaranto: il pallone è buono sia per Razzolini che per Tamburini, ma nessuna delle due riesce a concludere. Limardi blocca senza difficoltà.

54’ Ripartenza veloce dell’Arezzo. Vlassopoulou si invola verso l’area e calcia, trovando la respinta di Limardi. Barsali tenta di ribattere, ma la difesa ospite allontana.

70’ L’Arezzo continua a spingere: Vlassopoulou tenta la conclusione al volo, ma la palla sfiora il secondo palo e termina fuori.

72’ Occasione per Razzolini, che prova il tiro dal limite. La conclusione è centrale e viene bloccata dall’estremo difensore del San Marino.

75’ Tamburini serve in area Vlassopoulou, che preferisce accentrarsi e cercare Lazzari, ma la chiusura di Cuciniello evita la conclusione.urini passa a Vlassopoulou in area. La greca non va al tiro, ma cerca di accentrare il pallone per Lazzari che non riesce a concludere, complice anche la chiusura di Cuciniello.

90’+2 Ultima occasione del match per le ospiti: Fracas scatta in campo aperto e si presenta a tu per tu con Di Nallo, che respinge il primo tiro. Sul successivo tentativo dell’attaccante, la palla finisce alta sopra la traversa.

L’ACF Arezzo non riesce a tornare alla vittoria. Il gol del’ex Miotto decide il match.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate