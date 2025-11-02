La sciabola del Cus Siena Estra porta soddisfazioni a Carrara

Si apre con la sciabola maschile categoria cadetti la prima delle tre giornate di gare. In pedana, nella prima esperienza nazionale nella categoria si toglie una bella soddisfazione Pasquale Fucci, il migliore della spedizione, che trova un ottimo 32esimo posto, dopo un girone con quattro vittorie e due turni di eliminazione diretta. Più indietro troviamo invece, Gioele Cozzi (81°), anche lui alla prima esperienza come il compagno Fucci, Francesco Fontani (97°) e Leonardo Trabalzini (102°). Esperienze formative per i giovani under17 del Cus Siena Estra, che alimentano le motivazioni per una stagione ancora lunga e che prospetta grandi esperienze per i nuovi nella categoria dei “grandi”.

Un girone difficile complica invece la gara di Giorgia Putti, unica in pedana nella gara under 20, che trova solamente una vittoria alle cinque stoccate e non è fortunata nell’accoppiamento di eliminazione diretta che finisce al primo turno (89esima). Una gara che però serve a trovare esperienza e nuove consapevolezze per la stagione in corso.

Si conclude invece il weekend di gare con la categoria assoluti, che vede Caterina Scarselli scendere in pedana. Gara decisamente di livello, accessibile solamente tramite qualifica, che Caterina aveva raggiunto proprio a Ciserano. In una gara dove solo le migliori atlete potevano accedere, Caterina si fa valere nel girone e nel primo turno di eliminazione diretta, sfiorando l’accesso al tabellone de 64 per sole due stoccate, finisce quindi la gara 79esima.

Un bel fine settimana di soddisfazioni soprattutto per la crescita degli atleti - così il tecnico della sciabola sulle prestazioni dei suoi atleti – perché quello che conta, soprattutto vista la giovane età dei ragazzi è l’esperienza che in uno sport come questo può fare la differenza.

Fonte: Ufficio Stampa C.U.S. Siena A.S.D.