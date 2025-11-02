L’Abc Solettificio Manetti torna a vincere al PalaBetti: 78-63 il finale ai danni del Pino Firenze

Dopo due prestazioni, di cui l’ultima in particolare, da dimenticare, l’Abc Solettificio Manetti torna a correre e lo fa chiudendo sul 78-63 la pratica Pino Firenze. Con Corbinelli costretto in tribuna, coach Paludi trova nella fisicità dei suoi lunghi la chiave di volta della gara, oltre all’intensità difensiva che, dopo un avvio tutto in salita, indirizza la sfida. Spinti dai 29 punti di Torrigiani, i gialloblu vanno a prendersi una vittoria importante, innanzitutto per il morale e la fiducia: la risposta che serviva dopo la debacle di sette giorni fa a Firenze sponda Cus.

“Firenze è una buona squadra che con le proprie individualità poteva metterci in difficoltà – racconta coach Paludi -. Siamo stati bravi a non farli mai entrare in partita, se non all’inizio della gara. Grande difesa di squadra, questa è la strada giusta: difesa, difesa e ancora difesa! Bravi anche i giovani, come Ticciati, Cicilano e Talluri, che sono entrati e ci hanno dato una grande mano nelle rotazioni. Avanti così e testa alla prossima”.

Sabato prossimo, 8 novembre, impegno esterno alle 21:15 sul parquet di San Vincenzo.

LA CRONACA

Con tre triple nei primi due giri di lancette, Firenze si porta in un amen sul +8 (5-13) così, con la difesa castellana che fa acqua da tutte le parti, coach Paludi è costretto a rifugiarsi nel primo time out della serata. Al rientro l’Abc alza l’intensità nelle retrovie e a rimbalzo, mentre due bombe di Berni riportano i gialloblu a contatto: 13-15 a metà frazione. L’aggancio arriva a firma Ticciati che, dalla lunga distanza, impatta a quota 22, seguito da quattro punti di Torrigiani per il sorpasso castellano: 26-22 al primo riposo.

All’inizio della seconda frazione l’Abc, che non lascerà più il controllo della sfida, inizia ad allungare sfruttando i centimetri e la fisicità del reparto lunghi, con Mancini, Pedicone e Torrigiani che spingono l’attacco gialloblu fino al 36-28 su cui Pino ferma il gioco. Ed è proprio la tripla di Mancini a siglare la doppia cifra di vantaggio, seguita dal contropiede di Pedicone che arriva a suggellare un parziale di 19-8: 45-30 al 17′. Forzieri rompe gli indugi fiorentini ma Cantini e compagni tengono saldo il controllo per il 49-36 all’intervallo.

Dagli spogliatoi rientra un’Abc determinata che alza le barricate in difesa e prova a scappare, con Torrigiani che in mezzo all’area fa il bello ed il cattivo tempo mettendo ben presto la propria firma sul +20 (58-38). Una forbice che i gialloblu amministrano tenendo altissima la pressione difensiva e rispedendo al mittente i tentativi ospiti di riavvicinarsi: 67-46 alla terza sirena.

Nell’ultimo quarto l’aggressività e la verve fiorentine permettono agli ospiti di ridurre il divario fino a -12 (72-60), ma niente che possa mettere in discussione un finale ormai scritto: 78-63, l’Abc Soolettificio Manetti torna a correre.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – PINO FIRENZE 78-63

Abc Solettificio Manetti: Garbetti ne, Lazzeri 4, Ticciati 3, Talluri 2, Berni 12, Torrigiani 29, Marchetti ne, Cicilano, Landi 2, Cantini, Mancini 11, Pedicone 15. All. Paludi. Ass. Calvani, Chiarugi.

Pino Firenze: Geppetti 6, Salvetti 3, Torricini 4, Forzieri 13, Dionisi 2, Capecchi, Calamassi 10, Pacini 15, Neri 8, Lonati 2. All. Novelli. Ass. Borsetti.

Parziali: 26-22, 49-36 (23-14), 67-46 (18-10), 78-63 (11-17)

Arbitri: Cavallo di Siena, Dori di Laterina.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino