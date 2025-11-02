Macabro ritrovamento a Vinci: scoperto il corpo senza vita di un uomo

Indagini in corso per chiarire le cause del decesso e l'identità della vittima

Un cadavere è stato rivenuto nel comune Vinci questo pomeriggio. Un cittadino, che si trovava in via Comunale, avrebbe scoperto il corpo senza vita di un uomo, ormai in avanzato stato di decomposizione. L’uomo, la cui identità resta ancora sconosciuta, giaceva a terra nei pressi di un giaciglio di fortuna situato in un campo di ulivi.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Empoli, che hanno constatato la presenza del cadavere e avviato i primi rilievi. Contestualmente, sono stati allertati anche i soccorritori della Misericordia di Empoli per prestare assistenza nelle operazioni di recupero della salma.

Il pubblico ministero di turno ha disposto il trasferimento del corpo all’ospedale Careggi di Firenze, dove verrà eseguito l’esame autoptico per fare luce sulle cause del decesso. Al momento, le autorità stanno svolgendo accertamenti per risalire sia all’identità della vittima, forse senza fissa dimora, sia alle circostanze che hanno portato alla tragedia.

La comunità di Vinci, sconvolta dall’accaduto, attende ora risposte dalle indagini in corso, nella speranza di poter dare un nome e una storia alla persona ritrovata e comprendere cosa sia realmente successo in quel tratto isolato di via Comunale.

