Pisa si prepara a celebrare la Festa dell'Unità Nazionale e Giornata Forze Armate

Martedì 4 novembre sono in programma le cerimonie in occasione della “Festa dell’Unità Nazione e giornata delle Forze Armate” promosse da Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Prefettura di Pisa e Presidio militare. Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni in programma sarà disposta l’interruzione del traffico veicolare e pedonale su Ponte di Mezzo dalle ore 09.15 per il tempo strettamente necessario per la cerimonia.

Il programma della giornata. Ore 09.30 ponte di Mezzo, cerimonia dell’alzabandiera e inno nazionale. Interverranno: Maria Luisa D’Alessandro, prefetto di Pisa, con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, generale Luca Mazzini; comandante del Presidio militare, con la lettura messaggio del Ministro della Difesa; Michele Conti, sindaco di Pisa; Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa.

Ore 10.30 Cappella ai Caduti (chiesa di Santa Caterina) in piazza Santa Caterina, deposizione corona di alloro. Ore 11.00 giardino Caduti di Laconi G 222 Lupo 92 in via Carlo Del Prete, deposizione corona di alloro. Ore 11.40 monumento ai Caduti G 222 Lyra 34 in Largo Betti (Marina di Pisa), deposizione corona di alloro. Ore 12.10 monumento ai Caduti di Nassirya in via dei Fiori (Tirrenia), deposizione corona di alloro. Ore 12.30 monumento ai caduti della Grande Guerra in via Livornese (San Piero a Grado), deposizione corona di alloro. Ore 15.30 Ponte di Mezzo, cerimonia dell’ammaina bandiera.

Alle ore 18.30 in Logge di Banchi è in programma il concerto della Società Filarmonica Pisana.

