Progetto “Ferruccio Benvenuto Busoni”. Lezioni anche a Cerreto Guidi

Il prestigioso Progetto “Ferruccio Benvenuto Busoni” di Stabbia inaugura le nuove lezioni di pianoforte anche a Cerreto Guidi, rivolte a tutte le età e livelli di esperienza: dai primi passi dei più piccoli, fino al perfezionamento per studenti e adulti appassionati di musica.

Le lezioni sono tenute da insegnanti di fama internazionale, con la direzione artistica del Maestro empolese Alessio Cioni, pianista conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero per la sua attività concertistica e per la sensibilità con cui guida i giovani talenti nel loro percorso musicale.

I corsi si svolgeranno in un ambiente accogliente e stimolante, dove la musica diventa un linguaggio di crescita personale, espressione e cultura.

Gli allievi avranno la possibilità di partecipare a saggi, masterclass e iniziative musicali legate al progetto Busoni, protagonista della formazione artistica e culturale nel territorio attraverso passione e professionalità.

Per informazioni: Progetto Ferruccio Benvenuto Busoni

3332708867 3333764731

Progetto Ferruccio Benvenuto Busoni di Stabbia

Fonte: Progetto Ferruccio Benvenuto Busoni

