Progetto “Ferruccio Benvenuto Busoni”. Lezioni anche a Cerreto Guidi

Cultura Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

Il prestigioso Progetto “Ferruccio Benvenuto Busoni” di Stabbia inaugura le nuove lezioni di pianoforte anche a Cerreto Guidi, rivolte a tutte le età e livelli di esperienza: dai primi passi dei più piccoli, fino al perfezionamento per studenti e adulti appassionati di musica.

Le lezioni sono tenute da insegnanti di fama internazionale, con la direzione artistica del Maestro empolese Alessio Cioni, pianista conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero per la sua attività concertistica e per la sensibilità con cui guida i giovani talenti nel loro percorso musicale.

I corsi si svolgeranno in un ambiente accogliente e stimolante, dove la musica diventa un linguaggio di crescita personale, espressione e cultura.

Gli allievi avranno la possibilità di partecipare a saggi, masterclass e iniziative musicali legate al progetto Busoni, protagonista della formazione artistica e culturale nel territorio attraverso passione e professionalità.

Per informazioni: Progetto Ferruccio Benvenuto Busoni

3332708867 3333764731

Progetto Ferruccio Benvenuto Busoni di Stabbia

Fonte: Progetto Ferruccio Benvenuto Busoni

Notizie correlate

Cerreto Guidi
Cultura
7 Ottobre 2025

"Pasolini giornalista", la presentazione a Cerreto Guidi con Anpi

Sabato 11 ottobre l'Anpi di Cerreto Guidi presenta il libro di Giovanni Giovannetti "Pasolini giornalista". L'appuntamento è in programma alla Villa Medicea alle ore 16. "Un libro come occasione per [...]

Empoli
Cultura
6 Ottobre 2025

REA.net, le biblioteche diventano presìdi Nati per Leggere

Le biblioteche comunali della Rete REA.net rafforzano il loro impegno nella promozione della lettura ad alta voce fin dalla più tenera età aderendo al programma nazionale Nati per Leggere (NpL), [...]

Cerreto Guidi
Cultura
2 Ottobre 2025

'Pasolini e non basta', l'evento a Cerreto Guidi

Sabato 11 ottobre alle 16 alla Villa Medicea di Cerreto Guidi si terrà l'evento "Pasolini e non basta", la presentazione del libro "Pasolini giornalista". Intervengono l'autore Giovanni Giovannetti e il [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina