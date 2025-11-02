Savino del Bene: oggi la grande sfida del Pala Igor di Novara

Reduce da quattro vittorie consecutive che hanno portato fiducia e punti preziosi, la Savino Del Bene Volley, seconda in classifica con 17 punti come la capolista Conegliano (ma con una partita in più rispetto alle venete), si prepara ad affrontare domenica 2 novembre, la Igor Gorgonzola Novara.

Per la Savino Del Bene Volley sarà l’ottava gara disputata in appena 27 giorni, un impegno ravvicinato che testimonia l’intensità di questo inizio di stagione e che rende ancora più significativo il confronto in programma al Pala Igor.

Sarà infatti una grande sfida di campionato, che metterà di fronte due delle big della Serie A1: in classifica le due formazioni sono separate da appena tre punti, con Novara che ha disputato una gara in meno rispetto alle ragazze di coach Gaspari.

Le piemontesi, terza forza del campionato, arrivano al match forti del successo nel derby piemontese contro la Wash4green Monviso Volley, con le ragazze di coach Bernardi che si sono imposte 3-1 in trasferta al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte.

L’appuntamento è fissato per domenica alle 16:00, al Pala Igor di Novara, per la sfida valida per il settimo turno del campionato di Serie A1.

EX E PRECEDENTI

Nelle fila della Igor Gorgonzola Novara ci sono tre giocatrici che in passato hanno militato nella Savino Del Bene Volley:

Britt Herbots, schiacciatrice classe '99, ha indossato la maglia della Savino Del Bene Volley nelle ultime due stagioni, nella seconda delle quali ha ricoperto il ruolo di capitano. In maglia scandiccese ha raggiunto la Finale Scudetto del 2023-24 e la finale di CEV Champions League della scorsa stagione.

Giulia Carraro, palleggiatrice classe '94, nel 2019-2020 ha fatto parte del roster della Savino Del Bene Volley. In biancoblu ha giocato anche sulla sabbia, conquistando Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana nel Sand Volley 4×4.

Indy Baijens, centrale olandese classe '01, ha giocato la prima parte della scorsa stagione con la Savino Del Bene Volley, prima di passare a dicembre a Il Bisonte Firenze.

Tra le fila della Savino Del Bene Volley solamente una giocatrice ha dei trascorsi nella Igor Gorgonzola Novara:

Caterina Bosetti, schiacciatrice classe '94, ha giocato a Novara in due momenti distinti della sua carriera: una prima volta nella stagione 2015-2016, una seconda, ben più duratura, dal 2020 fino al 2024, nel corso della quale ha conquistato una WEVZA Cup e una Challenge Cup.

Marta Bechis, palleggiatrice classe '89, non ha mai giocato per la Igor Gorgonzola Novara, ma dal 2006 al 2009 ha vestito i colori della Asystel Novara.

Quello di domenica sarà il trentesimo confronto assoluto tra le due squadre: con la Savino Del Bene Volley che ha affrontato le piemontesi ventidue volte in regular season e sette ai play off.

Il bilancio dei precedenti è favorevole alla Igor Gorgonzola Novara, che si è imposta in ventuno occasioni su ventinove. L’ultimo degli otto successi della Savino Del Bene Volley risale al 10 marzo 2024, quando in occasione della ventiquattresima giornata della Regular Season della Serie A1 2023-2024, la formazione scandiccese si impose al Pala Igor per 3-0. In quell’occasione Ekaterina Antropova fu eletta MVP grazie a una prestazione da 26 punti (3 ace e 2 muri) con il 52% di efficienza e nessun errore a referto.

Prima dell'inizio della Serie A1 2025-2026 le due formazioni si sono affrontate nella finale della Courmayeur Cup. In quell’occasione ad aggiudicarsi la vittoria al tie break è stata l'Igor Gorgonzola Novara.

LE PAROLE DI COACH MARCO GASPARI

“Domenica affrontiamo una delle squadre più forti e più competitive del campionato italiano.

È una squadra che ha davvero moltissime uscite offensive, non solo dagli esterni ma anche dai centrali, che si stanno comportando davvero bene in questa prima fase della stagione. Sarà importante per noi cercare di limitarle, perlomeno forzando un pochino di più la battuta.

Chiaro è che bisogna provare a difendere di più, perché hanno giocatrici abili a cambiare colpi costantemente. Al tempo stesso, noi dobbiamo mettere in campo una prova in attacco migliore rispetto a quella delle ultime gare. Giocare a Novara, contro questa Novara, è importante per noi anche come livello, come step di crescita. Si gioca ogni tre giorni, il tempo di lavoro è poco, quindi dobbiamo imparare a lavorare durante le gare. Ci sono comunque in palio punti importanti per la classifica, quindi sarà una partita da giocarsi con determinazione, sapendo che incontreremo delle difficoltà in alcuni momenti della partita. Novara, quando spinge e velocizza il gioco, diventa molto temibile.”

LE AVVERSARIE

La Igor Gorgonzola Novara ha concluso la regular season 2024-2025 al quarto posto nella classifica di Serie A1, con 20 vittorie e 6 sconfitte ed un totale di 56 punti raccolti la formazione piemontese ha conquistato il pass per i Play Off Scudetto.

Nelle sfide della post season 2024-2025 Novara ha eliminato la Reale Mutua Fenera Chieri '76 nella serie dei Quarti di Finale, per poi essere estromessa dalla corsa al titolo in Semifinale, sconfitta per 3-1 nella serie contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano.

La scorsa stagione ha inoltre visto la squadra guidata da Lorenzo Bernardi conquistare la CEV Cup, superando le rumene dell'Alba Blaj nel corso della doppia finale della seconda manifestazione europea. Il cammino nella Coppa Italia 2024-2025 ha invece visto le atlete dalla Igor Gorgonzola Novara sconfitte dalla Prosecco Doc Imoco Conegliano per 3-0 in Semifinale.

In questa stagione Novara ha confermato l'head coach Lorenzo Bernardi alla guida della squadra, inserendo otto nuove atlete e confermando sette giocatrici del roster della scorsa stagione, ovvero Squarcini, De Nardi, Alsmeier, Ishikawa, Mims, Bonifacio, Tolok.

Il campionato 2025-2026 ha visto la Igor Gorgonzola Novara iniziare il suo cammino con cinque successi su sei gare. L'unica sconfitta stagionale della formazione di Bernardi è arrivata in occasione della partita con Conegliano dello scorso 25 ottobre, persa dalle piemontesi per 3-0.

Domenica la Igor Gorgonzola Novara è attesa in campo con il sestetto composto da Cambi al palleggio, Herbots come opposta, Alsmeier e Ishikawa in banda, Bonifacio e Igiede al centro e De Nardi nel ruolo di libero.

IN TV

La partita tra Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Volley sarà visibile in diretta su DAZN e su Volleyball World TV. Su quest’ultima piattaforma, al momento della registrazione, è possibile inserire il codice SCANDICCI10 per ottenere uno sconto del 10% su tutti i pacchetti VBTV.

