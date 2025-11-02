Scuola di Pisa: concluso venerdì il ciclo di assemblee CISL

Si è concluso venerdì 31 ottobre, presso l’Istituto Comprensivo “Pertini” di Capannoli, il ciclo di assemblee provinciali promosso dalla CISL Scuola Pisa. L’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione, confermandosi un importante momento di confronto, informazione e ascolto per tutto il personale scolastico del territorio.

A partecipare a questa ultima tappa, insieme alla nuova segreteria provinciale della CISL Scuola Pisa, sono stati il Segretario Regionale Roberto Malzone e l’avvocato Diego Vaccaro, esperto in legislazione scolastica.

Nel suo intervento, il Segretario Regionale Malzone ha approfondito due temi strategici per il sistema di istruzione: le procedure di reclutamento e il dimensionamento scolastico, sottolineando il forte impatto che tali questioni avranno sia sulla qualità dell’offerta formativa sia sulla stabilità dei lavoratori della scuola.

La segreteria provinciale, rappresentata dalla Segretaria CISL Scuola Pisa Giulia Bocchieri e da Giuseppe Carollo, ha illustrato le principali novità in materia di rinnovo contrattuale, la nuova polizza sanitaria integrativa dedicata al personale scolastico e le opportunità messe a disposizione dal Fondo Espero.

A seguire, l’avvocato Diego Vaccaro ha fornito un approfondimento operativo su due temi di grande interesse: la Carta del Docente e la gestione delle ferie per il personale a tempo determinato, rispondendo in modo puntuale ai quesiti dei presenti e chiarendo gli aspetti applicativi più rilevanti.

In chiusura, i rappresentanti sindacali Giulia Bocchieri, Giuseppe Carollo e Roberto Malzone hanno espresso grande soddisfazione per l’elevato livello di partecipazione e attenzione riscontrato in questa prima tornata di assemblee provinciali, ribadendo la volontà della CISL Scuola di continuare a costruire una presenza sindacale sempre più vicina alle esigenze concrete di tutto il personale della scuola.

Fonte: Cisl Pisa